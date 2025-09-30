Polémica: Horacio Pagani se metió con la salud de Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyPaganiok/status/1972660311510372590&partner=&hide_thread=false Lo de Boca en este momento no es serio. Russo tiene que estar en un palco, no se puede exponer al lado de la raya. Todo se transmite. Si los jugadores miran, la imagen de Miguelito no los ayuda. — Horacio Pagani (@SoyPaganiok) September 29, 2025

El periodista explicó que, desde su mirada, el DT debería dar un paso al costado para priorizar su salud. Sus palabras recordaron además el episodio reciente frente a Aldosivi, cuando las cámaras lo captaron en un momento de aparente somnolencia en el banco de suplentes.

La publicación generó múltiples reacciones entre los hinchas. Mientras algunos respaldaron la continuidad del técnico con frases como “Russo debe estar donde él lo desee”, otros coincidieron con el periodista: “Ni siquiera en el palco, en su casa debería estar reposando” o “Exponerlo así es patético”.

¿Cuál es la postura de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo?

Desde el club mantienen la calma y priorizan la salud de su técnico. “Cero preocupación por el día a día, no hay preocupación con su futuro porque quieren que Russo esté bien. Es lo único que quieren, si no puede venir al predio no hay problema: van a trabajar sus colaboradores”, explicó el periodista Leandro Aguilera hace algunos días atrás en TyC Sports, reflejando la postura institucional.

Miguel Ángel Russo no estuvo en la vuelta a las prácticas de Boca

En la vuelta de los entrenamientos de Boca, Russo permanece con licencia médica tras ser dado de alta el viernes pasado del sanatorio Fleni en el barrio porteño de Belgrano. El exentrenador de Rosario Central superó un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

No se conoce aún la fecha en la que el director técnico de 69 años volverá a conducir al equipo aunque dentro del club confían en que sea esta semana, con vistas al partido del domingo ante Newell's Old Boys de Rosario en el estadio la Bombonera por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por el Grupo A del Torneo Clausura, Boca perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela

Boca cayó 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39’ del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro.

Sin embargo, a los 48’, Osorio volvió a darle la ventaja a Defensa y Justicia que terminó siendo definitiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, el ‘Xeneize’ recibirá a la ‘Lepra’ el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

