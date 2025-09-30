Fuertísima denuncia contra uno de los protegidos de Pablo Toviggino

image Güemes de Sgo. se salvó (o lo salvaron...). Foto: Promiedos.

"Está tan sucio que no dependemos de nosotros": la denuncia contra el club mimado de Pablo Toviggino

Marcelo Vázquez, entrenador de Alvarado que buscará mantener la categoría en la Primera Nacional el próximo fin de semana, expresó que "está todo tan sucio" que no dependen de sí mismos y apuntó contra Güemes de Santiago del Estero, club al que dirigio.

En la conferencia de prensa que pfreció el domingo pasado (28/9) tras el empate del Torito ante All Boys por 0-0, el técnico dejó una frase que se viralizó en las últimas horas y generó suspicacias cuando le consultaron por la lucha por la permanencia:

Alvarado está penúltimo en la zona A con 33 puntos y el sábado 4 de octubre a las 15:30 visitará a Arsenal, que acaba de descender a la Primera B. A la misma hora jugará Almagro, que tiene 35 y está por encima del Torito, ante el conjunto de Santiago del Estero. Para salvarse, el elenco marplatense necesita ganar y que el Tricolor no lo haga, ya que el anteúltimo también bajará de categoría.

Vázquez, además, aporto: "¿Qué querés que te diga? Ya sabemos todos lo que es, yo estuve ahí. Hay que esperar, hacer nuestra parte y solo Dios dirá por qué pasan estas cosas", respecto de la ayuda que necesita de Güemes, elenco al que dirigió en 34 encuentros hasta mayo de este año.

Luego de estas declaraciones, cuesta pensar que el elenco santiagueño le dé una mano a Alvarado ante el Tricolor y salga a ganar un partido en el que no se juega nada.

Pablo Toviggino y su niño mimado

Pablo Toviggino, Tesorero de AFA y mano derecha del presidente de AFA, Claudio Tapia, fue vicepresidente de Comercio Unidos de Santiago del Estero, desde ahí ayudó a construir la plataforma que llevó al Chiqui a la presidencia y fortaleció su poder en el fútbol del interior hasta llegar a presidir el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde allí, Toviggino construyó su propio imperio en relación a los clubes santiagueños: mantuvo a Central Córdoba en Primera División con la suspensión de los descensos, Mitre se consolidó en la Primera Nacional y Güemes ascendió al Federal A en una final escandalosa.

Para teñirlo con un tono suave: el objetivo de Toviggino es mantener el federalismo en las altas categorías de nuestro fútbol.

