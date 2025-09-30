El próximo fin de semana se definirá el último de los cuatro descensos de la Primera B Nacional. Ya perdieron la categoría CADU, Talleres de Remedios de Escalada y Arsenal. El cuarto lugar lo disputarán Alvarado de Mar del Plata y Almagro. Mientras tanto, las miradas apuntan a Güemes de Santiago del Estero, "niño mimado" de Pablo Toviggino.
LA TETA DEL ESTADO
Fuertísima denuncia contra uno de los protegidos de Pablo Toviggino
Marcelo Vázquez, entrenador de Alvarado, palpitó la definición del descenso y disparó contra Güemes de Santiago del Estero, club protegido de Pablo Toviggino.
Semanas de definición en la segunda división del fútbol argentino. Este domingo 28 de septiembre, Deportivo Madryn aseguró el primer puesto de la Zona A. A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el equipo patagónico ya se garantizó disputar la final por uno de los dos ascensos que la AFA otorga a la Liga Profesional de Fútbol.
Resta definir al finalista de la Zona B, que saldrá de Gimnasia de Mendoza, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto.
Si nos ubicamos del otro lado del mostrador, compete hablar de los descensos, CADU y Talleres RE protagonizaron dos pésimas campañas y descendieron a la B Metropolitana. Además, quedó sellado el descenso de Arsenal, que estuvo en la Zona A. El último perjudicado saldrá de Alvarado de Mar del Plata o Almagro.
El Torito visitará al equipo del Viaducto, mientras que el Tricolor recibirá a Güemes de Santiago del Estero, que obtuvo la permanencia en las últimas fechas...
"Está tan sucio que no dependemos de nosotros": la denuncia contra el club mimado de Pablo Toviggino
Marcelo Vázquez, entrenador de Alvarado que buscará mantener la categoría en la Primera Nacional el próximo fin de semana, expresó que "está todo tan sucio" que no dependen de sí mismos y apuntó contra Güemes de Santiago del Estero, club al que dirigio.
En la conferencia de prensa que pfreció el domingo pasado (28/9) tras el empate del Torito ante All Boys por 0-0, el técnico dejó una frase que se viralizó en las últimas horas y generó suspicacias cuando le consultaron por la lucha por la permanencia:
Alvarado está penúltimo en la zona A con 33 puntos y el sábado 4 de octubre a las 15:30 visitará a Arsenal, que acaba de descender a la Primera B. A la misma hora jugará Almagro, que tiene 35 y está por encima del Torito, ante el conjunto de Santiago del Estero. Para salvarse, el elenco marplatense necesita ganar y que el Tricolor no lo haga, ya que el anteúltimo también bajará de categoría.
Vázquez, además, aporto: "¿Qué querés que te diga? Ya sabemos todos lo que es, yo estuve ahí. Hay que esperar, hacer nuestra parte y solo Dios dirá por qué pasan estas cosas", respecto de la ayuda que necesita de Güemes, elenco al que dirigió en 34 encuentros hasta mayo de este año.
Luego de estas declaraciones, cuesta pensar que el elenco santiagueño le dé una mano a Alvarado ante el Tricolor y salga a ganar un partido en el que no se juega nada.
Pablo Toviggino y su niño mimado
Pablo Toviggino, Tesorero de AFA y mano derecha del presidente de AFA, Claudio Tapia, fue vicepresidente de Comercio Unidos de Santiago del Estero, desde ahí ayudó a construir la plataforma que llevó al Chiqui a la presidencia y fortaleció su poder en el fútbol del interior hasta llegar a presidir el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde allí, Toviggino construyó su propio imperio en relación a los clubes santiagueños: mantuvo a Central Córdoba en Primera División con la suspensión de los descensos, Mitre se consolidó en la Primera Nacional y Güemes ascendió al Federal A en una final escandalosa.
Para teñirlo con un tono suave: el objetivo de Toviggino es mantener el federalismo en las altas categorías de nuestro fútbol.
