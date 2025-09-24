Javier Milei se ausentó a la cumbre política y deportiva en vistas a la organización de la Copa del Mundo 2030 celebrada en New York. En la reunión se discutieron posibles cambios en el formato del certamen que inlcuyen la chance de que Argentina dispute la fase de grupos como local. Enojo de Pablo Toviggino.
POR EL MUNDIAL 2030
Palazo de Pablo Toviggino a Javier Milei: "Odian lo popular"
El Tesorero de AFA, Pablo Toviggino, repudió fuertemente al Presidente de la Nación por su faltazo a la cumbre política y deportiva del Mundial 2030.
El cónclave que tuvo lugar este martes (23/9) en Estados Unidos entre miembros de FIFA, CONMEBOL, y dirigentes deportivos y políticos de Argentina, Paraguay y Uruguay tuvo en el centro del debate la ausencia del Presidente Milei, originalmente confirmado para la reunión.
A diferencia de sus pares Yamandú Orsi y Santiago Peña, el mandatario no asistió al evento ni tampoco envió a ningún representante en nombre del Gobierno nacional. Horas antes, el dirigente liberal libertario había mantenido un encuentro bilateral con Donald Trump.
En la cumbre, Trump le hizo entrega a su par argentino el posteo que realizó en su cuenta de Truth Social, en donde se refleja el aval a la gestión mileísta. Todo esto, en el marco de un préstamo de US$ 4.000 millones que le provee USA a la Argentina.
Los dardos de Pablo Toviggino a Javier Milei
A través de su cuenta de X, el Tesorero de AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, disparó con dureza contra Javier Milei por su faltazo a la cumbre político-deportiva del Mundial 2030.
Además, apuntó que nadie asistió a la reunión en representación del Gobierno y señaló sobre Milei que "solo el preocupa el rescate de los fugadores". "Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa", agregó con ironía recordando el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS por parte de su hermana, Karina Milei, a quien ya había chicaneado días atrás.
"Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027… En fin", concluyó en su descargo en redes sociales Toviggino, quién en más de una oportunidad ha utilizado las plataformas para expresar su repudio a la figura presidencial y al oficialismo.
