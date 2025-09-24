Palazo de Pablo Toviggino a Javier Milei: "Odian lo popular"

Los dardos de Pablo Toviggino a Javier Milei

A través de su cuenta de X, el Tesorero de AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, disparó con dureza contra Javier Milei por su faltazo a la cumbre político-deportiva del Mundial 2030.

Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian el fútbol. Hoy Milei le dio al espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian el fútbol. Hoy Milei le dio al espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse

Además, apuntó que nadie asistió a la reunión en representación del Gobierno y señaló sobre Milei que "solo el preocupa el rescate de los fugadores". "Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa", agregó con ironía recordando el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS por parte de su hermana, Karina Milei, a quien ya había chicaneado días atrás.

"Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027… En fin", concluyó en su descargo en redes sociales Toviggino, quién en más de una oportunidad ha utilizado las plataformas para expresar su repudio a la figura presidencial y al oficialismo.

image Foto: Captura X.

