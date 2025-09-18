La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Lo que dicen los expertos y por qué nadie puede ignorarla

Aunque la recepción fue bastante dividida, las críticas destacan la calidad del diálogo y la complejidad de los personajes. The Hollywood Reporter advierte: "Si no te echan para atrás algunos de los rasgos de Sorkin (...) entonces The Newsroom puede ser un drama que te enganche con lo que se está tratando de decir sobre algunos temas complicados." Por su parte, SFgate apunta: "La serie es un poco lío, pero un lío del que no puedes apartar la mirada", mientras El País sentencia: "Una grandísima serie que tiene lo mejor (y algo de lo peor) de Sorkin, pero que en términos de calidad es una gozada."

image Los críticos destacan los diálogos y la complejidad de los personajes, aunque con opiniones divididas sobre su estilo. Incluso Quentin Tarantino la elogió y reveló que la ve tres veces por semana.

Un detalle curioso: el director Quentin Tarantino, reconocido por su obsesión con los diálogos, admitió ver cada capítulo tres veces por semana cuando se estrenó. Según declaró a Variety, volvía a cada episodio para "escuchar el diálogo una vez más". Para él, la serie servía para aprender cómo construir una narrativa y cómo desarrollar personajes.

En definitiva, aunque no alcanzó la fama masiva de otros shows de HBO, The Newsroom sigue siendo un referente para entender cómo el periodismo y la política pueden entrelazarse con inteligencia, mostrando que detrás de cada noticia hay personas, conflictos y decisiones que definen mucho más que un titular.

