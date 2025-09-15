La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Dexter vuelve con fuerza: así reaccionaron los medios

La recepción crítica fue contundente. IGN asegura que "los cuatro primeros episodios nos ofrecen un nuevo escenario, un nuevo héroe, un desfile de divertidas estrellas invitadas y, lo que es más importante, una razón de peso para que Dexter haya vuelto". The Hollywood Reporter añade: "'Dexter: New Blood' ya no existe, pero si la versión de Dexter que te gusta ya rozaba la caricatura -y la serie es, y siempre ha sido, una comedia negra en el fondo-, aquí hay entretenimiento para rato".

image La crítica celebra la serie como un regreso sólido que recupera humor, el suspenso y las sorpresas. Dexter: Resurrección demuestra que la franquicia todavía puede sorprender y mantenerse vigente.

IndieWire coincide en que, más allá de la diversión de los personajes, la serie logra recuperar el sentido del humor de Dexter sin sacrificar la tensión ni el suspenso. Después de dos finales decepcionantes, Dexter: Resurrección demuestra que la franquicia todavía puede sorprender y sostenerse como televisión de prestigio, con emoción, vueltas inesperadas y un ritmo que no afloja hasta el cierre de temporada.

Para quienes aman los thrillers, esta serie no es solo un regreso: es una reivindicación. Dexter volvió y dejó claro que nadie debería haberlo dado por muerto.

