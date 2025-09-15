La inflación en Santa Fe bajó, pero el temor es la suba del dólar

Respecto de los principales rubros, el que más se actualizó en el año fue el de los alquileres de la vivienda (+52,9%), seguido de servicios básicos y combustibles para la vivienda (+43,4%), educación (+35,8), carnes (+31,3%), servicios para la salud (+29,4%) y correo (+28,3%).

El impacto de la suba del dólar

Teniendo en cuenta la suba del dólar en la última semana, la Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas (Casadya) aseguró que todavía no se registran aumentos generalizados en los productos de consumo masivo. La excepción está en aceites y harinas, donde ya se aplicaron ajustes que rondan entre el 5% y el 7%.

"Por ahora todo muy tranquilo, excepto en aceites y harinas que rondan un aumento de entre un 5 y un 7%. El resto de los proveedores no nos están pasando aumento", explicaron desde la entidad que nuclea a mayoristas de Santa Fe.

En el sector admiten que los proveedores se mantienen expectantes respecto a la evolución del dólar en las próximas semanas.

"Están analizando lo que va a pasar con la cotización real del dólar. Si esto se mantiene en estos niveles podemos llegar a tener algún tipo de retoque, aunque menor debido a que no hay ventas y el consumo está muy reprimido. Antes de tocar una lista estarán viendo si justifica o no un aumento". "Están analizando lo que va a pasar con la cotización real del dólar. Si esto se mantiene en estos niveles podemos llegar a tener algún tipo de retoque, aunque menor debido a que no hay ventas y el consumo está muy reprimido. Antes de tocar una lista estarán viendo si justifica o no un aumento".

La definición de la administración de Javier Milei también aparece como un factor clave. "Por ahora hay un impasse hasta tanto no se defina qué hará el Gobierno. Si hoy se tiene que comprar, harinas y aceites son los productos que se deberían pagar con un 5 y 7% de aumento respecto a la semana pasada. Otros productos se negocian o no se compran", sostuvieron.

image Incertidumbre por la pizarra financiera.

