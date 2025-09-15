Arrancó la Copa Intercontinental 2025 en la cual juegan los 6 campeones continentales en distintas sedes a lo largo de 3 meses. En el debut se enfrentaron el campeón africano Pyramids de Egipto y el campeón de Oceanía Auckland City, que supo ser rival de Boca en el Mundial de Clubes.
Y EL "XENEIZE" NO PUDO GANARLE
Copa Intercontinental: El rival que Boca no pudo vencer en el Mundial de Clubes fue eliminado
Ayer arrancó la Copa Intercontinental y se extenderá hasta el 17 de diciembre, en el primer partido fue eliminado un rival de Boca en el Mundial de Clubes.
Auckland City eliminado de la Copa Intercontinental
La nueva Copa Intercontinental la disputan solo los 6 campeones continentales en un periodo de 3 meses. En ese tiempo se van enfrentando y eliminando hasta que solo quedan dos, depende de la confederación es donde ingresa cada uno.
Todo se regula de acuerdo al ranking de cada equipo y van variando los cruces año a año. Lo que, si hay que aclarar es que el campeón de UEFA, en este caso PSG, juega directamente la final, mientras que el resto se van eliminado.
El primer partido lo jugaron el campeón de África, Pyramids de Egipto, y el de Oceanía, Auckland City de Nueva Zelanda, acá nos detenemos a analizar algo. El equipo neozelandés fue rival de Boca en el Mundial de Clubes, y luego de ser goleado por 10-0 y 6-0 por Bayern y Benfica respectivamente, le robó un empate en 1 gol al “Xeneize”. Lo llamativo es que ahora fue rápidamente eliminado dejando más en evidencia a Boca luego de ser goleado por 3-0 por el elenco egipcio.
Ahora los africanos jugarán con el campeón de Asia, Al Ahli de Arabia Saudita, en lo que será la Copa Asia-África-Pacífico, lo que será una especie de cuartos de final, ya que el que gane disputará la única semifinal ante el ganador del Derbi de las Américas, el cual disputarán este año Cruz Azul y el ganador de la Copa Libertadores. De esos 4 equipos saldrá el rival de PSG en la final.
Esta eliminación temprana ante un equipo que ni siquiera jugó Mundial de Clubes deja totalmente en evidencia a un Boca que no pudo con la impotencia de no poder vencer a este equipo semi profesional, apenas empató 1 a 1 y Boca con el triunfo de los egipcios quedó más expuesto.
+ de Golazo24
Tras la descalificación de Independiente, hinchas de la U de Chile protagonizaron incidentes
Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura
Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica