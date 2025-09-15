Copa Intercontinental: El rival que Boca no pudo vencer en el Mundial de Clubes fue eliminado

Ahora los africanos jugarán con el campeón de Asia, Al Ahli de Arabia Saudita, en lo que será la Copa Asia-África-Pacífico, lo que será una especie de cuartos de final, ya que el que gane disputará la única semifinal ante el ganador del Derbi de las Américas, el cual disputarán este año Cruz Azul y el ganador de la Copa Libertadores. De esos 4 equipos saldrá el rival de PSG en la final.

Esta eliminación temprana ante un equipo que ni siquiera jugó Mundial de Clubes deja totalmente en evidencia a un Boca que no pudo con la impotencia de no poder vencer a este equipo semi profesional, apenas empató 1 a 1 y Boca con el triunfo de los egipcios quedó más expuesto.

