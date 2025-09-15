Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica

Como casi siempre, TyC Sports, al igual que Telefe, fueron los canales encargados de televisar el partido pero algunos se dieron cuenta de una particularidad de lo sucedido el pasado martes 9 de septiembre.

Gastón Edul, habitual campo de juego de la Albiceleste en encuentros de esta índole, no estuvo presente y quien si lo hizo fue Joaquín Bruno.

Ante la pregunta de un usuario de X de por qué no estaba, el periodista contestó: "Virus estomacal. Está Joaco Bruno que la rompe.".

De igual manera, días después, comenzaron a circular diferentes versiones de la ausencia del menor de los hermanos en el partido del equipo que dirige Lionel Scaloni.

El otro motivo de la ausencia de Gastón Edul

Si bien la versión oficial del periodista fue que tuvo un problema de salud, Federico Cristofanelli de AZZ (canal de Flavio Azzaro), comenzó otra versión.

"Lo del virus estomacal fue la respuesta oficial. A mí me dijeron: ‘olvidate, a Edul lo dieron de baja’”, aseguró "Cristo" en Fútbol y Transas.

Golazo 24, tituló inmediatamente: Dan a entender que la Conmebol vetó a Gastón Edul de TyC Sports y citó al periodista del canal de YouTube.

Luego, otros periodistas de la misma plataforma, hicieron videos al respecto.

Mateo Aymard tituló: "Conmebol castigó a Gastón Edul", Agustín Muzzu hizo lo propio titulando: "rajan a Edul de TyC Sports?" y la página Pecheadas Legendarias, publicó: "SE PUDRIÓ TODO ENTRE EDUL Y LA CONMEBOL : ¿ LO BAJARON DE LA TRANSMISION ?"

Lo cierto, es que luego de la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana, Edul arremetió contra todo y todos.

Le pegó a Conmebol, habló de que al Rojo lo "dejaron solo" (¿palito a AFA?) y hasta le dio a la política nacional (macrismo y kirchnerismo).

Por ejemplo, su tuit luego de que se conociera el fallo fue: "Confirmado: Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años."

Hasta Ricardo Caruso Lombardi en TN Deportivo, sin dar nombres, se refirió a que no se puede hablar mal de Tapia y Domínguez.

Hubo repercusión acerca de este sucedo y será interesante ver cómo continúa esta historia.

