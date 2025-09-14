Palmeiras fusionó a Vitor Roque & Flaco López: 4 a 1 al Inter de Porto Alegre

"Letal, sin piedad: así se resume el ataque del Palmeiras en su última actuación, la goleada por 4-1 al Internacional el sábado por la noche (13), en el Allianz Parque, por el Brasileirão. Con Vitor Roque inspirado para anotar su primer hat-trick como profesional, o mejor dicho, su primer hat-trick como 'Tigre', los verdiblancos arrasaron a 'Colorado' con todos los goles en la primera mitad.

El poder ofensivo que el equipo de Abel Ferreira viene mostrando en cada partido, con evidente mejoría, puede ser fundamental para salvar la 2da. mitad de temporada del Palmeiras, que sigue disputando la Copa Libertadores -está en cuartos de final- y también el Campeonato Brasileño, tras la temprana eliminación en la Copa do Brasil ante el Corinthians.

Vitor Roque llegó discretamente el último día del mercado de fichajes de febrero. A pesar de la elevada suma que la directiva del Palmeiras desembolsó (aproximadamente R$155 millones) por sus servicios, el número 9 experimentó inestabilidad y críticas, pero se mantuvo en silencio, trabajó su salud mental con el psicólogo del club y logró revertir la situación.

En sus últimos 7 partidos, 'Tigrinho' ha marcado 6 goles y dado 4 asistencias, anotando contra rivales clave como Corinthians, São Paulo, Internacional y también en la Copa Libertadores. 'Flaco' López, por su parte, también ha dejado huella, sobre todo con las asistencias a su compañero de ataque.

Al elegir esta nueva estructura ofensiva, el técnico portugués dejó de lado la "terquedad" tan criticada por la afición y apostó por su propia suerte. Y los 2 delanteros centro, que también han pasado por momentos difíciles en el club, ganaron la confianza para seguir trabajando duro y demostrar que, juntos, pueden alegrar la afición del Palmeiras al final de la temporada."

El partido

Vayamos por parte: Palmeiras -que jugo marcó el gol inicial a los 3': asistencia de Felipe Anderson a Vitor Roque, quien estaba libre por la izquierda. El delantero disparó, pero el arquero uruguayo Sergio Rochet, achivó el angulo pero no pudo desviar la pelota sin éxito: 1-0.

Pero durante los siguientes 20 minutos, Inter pudo asediar el arco del club local. No tuvo eficiencia en la concreción.

Luego Flaco López superó a Thiago Maia, 'picó' el balón por encima de la defensa hacia Facundo Torres, quien luego se lo pasó a Vitor Roque para marcar su 2-0.

Entonces, Inter se desmoronó por completo, y el resto de la primera parte fue 'baile'. Cada vez que el Palmeiras tenía el balón, terminaba con una ocasión clara de gol.

En el minuto 28, Felipe Anderson disparó desde larga distancia, el arquero Rochet falló y Lucas Evangelista anotó el 3-0.

En el minuto 42, tras un centro lejano, Gustavo Gómez ignoró a Aguirre y cabeceó el balón a Vitor Roque, quien anotó el 4-0.

El DT visitante, Roger Machado tomó una decisión en el entretiempo: evitar un resultado aún más vergonzoso. Sacó al delantero Vitinho e ingresó al lateral Alan Benítez para reforzar la defensa. También sustituyó a Ricardo Mathias: o tuvo éxito una estrategia más conservadora o Palmeiras ya no necesitaba pisar el acelerador, el ritmo bajó hasta el gol del Inter.

El recambio

Tras la victoria, habló el DT asistente João Martins, porque Abel Ferreyra había viajado a Portugal, donde permaneció durante la Fecha FIFA.

João Martins elogió la reestructuración que hizo la dirección del Palmeiras en el plantel:

"No es normal que un club emprenda una reestructuración tan profunda como la del Palmeiras. Y no es normal mantenerse tan competitivo y luchar por títulos. Nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros para intentar ganar. El año pasado y este lo intentamos y estuvimos cerca. No contábamos con toda la plantilla (en el Mundial de Clubes), e incluso con los convocados, intentamos transmitir el mensaje de que debíamos representar al Palmeiras".

Justo contra el Inter debutó otra nueva contratación del club: Andreas Pereira, quien llegó tras una temporada destacada en el Fulham, de la Premier League.

