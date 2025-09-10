River hará uso de los tres cambios permitidos en la lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para la serie ante Palmeiras, el Millonario tenía la posibilidad de incorporar hasta tres modificaciones en la nómina, y efectuará esa oportunidad tras las salidas de Franco Mastantuono, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón.
SE ACERCA EL GRAN CHOQUE
River ajusta su lista de Libertadores: 3 nuevos juveniles se suman vs. Palmeiras
Marcelo Gallardo sumó a tres futbolistas a la lista de buena fe de River para enfrentar a Palmeiras, por los cuartos de final de Copa Libertadores.
Marcelo Gallardo decidió incorporar a Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, todos jugadores jóvenes formados en el club, en reemplazo de Franco Mastantuono, Santiago Simón y Rodrigo Aliendro, quienes ya no forman parte del plantel.
Los dorsales que River le asignó a cada uno son: Rivero con el 13, Meza con el 47 y Dadín con el 27.
De ellos tres, el más relevante resulta Lautaro Rivero, que poco a poco va acumulando buenos minutos y también titularidades en el Millonario. Firme en los duelos, rápido, buenos dotes aéreos y un perfil de liderazgo en la sala, el defensor se va afianzando en el equipo del Muñeco como una alternativa cuasi titular. A sus buenas actuaciones se le suma, además, la lesión de Germán Pezzella, que indudablemente le abre un espacio.
Meza, volante ofensivo de 17 años, también ha sumado minutos en Primera y podría ocupar el lugar de Giuliano Galoppo, suspendido para el partido de ida. Dadín, delantero de 19 años con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, llega tras marcar 10 goles en 20 partidos en la Reserva y haber debutado recientemente en el primer equipo.
Cuándo juega River vs. Palmeiras por Copa Libertadores
La serie de River ante Palmeiras comenzará con el partido de ida el miércoles 17/09 a las 21.30 en el Monumental. El Millonario hará de local en la ida ya que el Verdao cosechó más puntos durante la fase de grupos. River logró acceder a cuartos tras vencer a Libertad en octavos y por penales.
La revancha se disputará en Brasil el miércoles 24/09, también a las 21.30. Palmeiras buscará cerrar la serie en casa. Es uno de los favoritos tras una fase de grupos perfecta y una sólida victoria ante Universitario de Perú en octavos.