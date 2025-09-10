River ajusta su lista de Libertadores: 3 nuevos juveniles se suman vs. Palmeiras

Meza, volante ofensivo de 17 años, también ha sumado minutos en Primera y podría ocupar el lugar de Giuliano Galoppo, suspendido para el partido de ida. Dadín, delantero de 19 años con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, llega tras marcar 10 goles en 20 partidos en la Reserva y haber debutado recientemente en el primer equipo.

Cuándo juega River vs. Palmeiras por Copa Libertadores

La serie de River ante Palmeiras comenzará con el partido de ida el miércoles 17/09 a las 21.30 en el Monumental. El Millonario hará de local en la ida ya que el Verdao cosechó más puntos durante la fase de grupos. River logró acceder a cuartos tras vencer a Libertad en octavos y por penales.

2025_06_250628715 Palmeiras, el cuco de estas Libertadores FOTO: (X/REDES@FIFACWC)/NA

La revancha se disputará en Brasil el miércoles 24/09, también a las 21.30. Palmeiras buscará cerrar la serie en casa. Es uno de los favoritos tras una fase de grupos perfecta y una sólida victoria ante Universitario de Perú en octavos.

+ de Golazo24