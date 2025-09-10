Óscar Villegas, entrenador de la selección de Bolivia, se refirió al deseo de Marcelo Moreno Martins de jugar el repechaje hacia el Mundial 2026. Tras la histórica clasificación del combinado nacional, que sacó boleto para disputar la instancia clasificatoria, el DT le bajó el pulgar.
"HACE MÁS DE UN AÑO QUE NO JUEGA"
Moreno Martins quería volver pero el DT de Bolivia bajó el pulgar: "No es serio"
Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, cortó en seco el sueño de Marcelo Martins. El histórico goleador, ya retirado, se ofreció para jugar el repechaje.
En medio de la resaca por la gloriosa hazaña de la selección de Bolivia, Villegas no se dejó llevar por el torbellino de emociones y fue contundente sobre las declaraciones de Moreno Martins.
"Desde mi punto de vista no es serio. Él hace mas de un año que no juega. Yo como entrenador solamente observo jugadores activos, que están en un gran nivel. El primer paso sería no que se habilite para la selección sino que se habilite para un club y podamos ver que pueda ser importante", dijo Villegas, en diálogo con DSports Radio.
"Esto de ninguna manera quita que ha sido un gran jugador, un goleador, ha sido un referente durante muchos años. Lo queremos, lo respetamos. Pero ya este tema pasa un poquito a lo jocoso para mi gusto", añadió.
La Verde tocó un techo altísimo en El Alto, su estadio a 4000 metros del nivel del mar, cuando venció 1 a 0 a Brasil ayer por la noche y accedió al repechaje hacia la Copa del Mundo. No alcanzaba esa instancia desde hacía 48 años; la última vez había sido en 1977. ¿Acceder a un Mundial? Una sola vez, hace 31 años, en Estados Unidos 1994.
Moreno Martins: "Me siento muy bien para poder volver"
Marcelo Moreno Martins, histórico goleador de la selección boliviana que se retiró oficialmente del fútbol profesional a fines de 2023, estuvo anoche en la cancha vs. la Verdeamarelha. Estuvo como espectador, claro. Y tras el pitazo final no pudo ocultar sus lágrimas, al igual que todo el pueblo boliviano.
En medio de la algarabía, Moreno Martins deslizó la posibilidad de volver a jugar solo para estar presente como un futbolista más en el repechaje. En su categoría de leyenda, máximo anotador de Bolivia y uno de los nombres más importantes de las Eliminatorias sudamericanas, sus declaraciones causaron revuelo.
"Me siento muy bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser", había dicho el ex delantero. "Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien", añadió.
"A mí no me tiene que convencer nadie. Mi corazón está siempre con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir", cerró.