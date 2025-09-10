Moreno Martins quería volver pero el DT de Bolivia bajó el pulgar: "No es serio"

Moreno Martins: "Me siento muy bien para poder volver"

Marcelo Moreno Martins, histórico goleador de la selección boliviana que se retiró oficialmente del fútbol profesional a fines de 2023, estuvo anoche en la cancha vs. la Verdeamarelha. Estuvo como espectador, claro. Y tras el pitazo final no pudo ocultar sus lágrimas, al igual que todo el pueblo boliviano.

En medio de la algarabía, Moreno Martins deslizó la posibilidad de volver a jugar solo para estar presente como un futbolista más en el repechaje. En su categoría de leyenda, máximo anotador de Bolivia y uno de los nombres más importantes de las Eliminatorias sudamericanas, sus declaraciones causaron revuelo.

"Me siento muy bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser", había dicho el ex delantero. "Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien", añadió.

"A mí no me tiene que convencer nadie. Mi corazón está siempre con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir", cerró.

