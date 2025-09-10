Llanto de Brasil y Carlo Ancelotti por la altura de Bolivia, los árbitros y hasta los alcanzapelotas

Embed - Bolivia10Brasil, conferencia de prensa Carlos Ancelotti 09-09-2025

En su análisis, también valoró la entrega de los futbolistas, que tuvieron que afrontar la exigencia de jugar en una de las canchas más desafiantes del continente. “Es muy difícil jugar aquí”, admitió.

Respecto al rival, Ancelotti resaltó la fortaleza de la Verde en condición de local y señaló que su estilo de juego suele potenciarse en esa circunstancia. “Es un equipo que en su casa juega con su intensidad y tiene mucho éxito”, describió.

Por último, el DT de la Canarinha apuntó que algunas fallas de su plantel estuvieron relacionadas con el “ambiente” y decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido.

La protesta de Brasil por jugar en la altura de La Paz

En tanto, el presidente de la CBF, Samuel Xaud, se sumó a las críticas hacia los más de cuatro mil metros de altura de El Alto, además de cuestiones vinculadas a las autoridades y hasta a los alcanzapelotas: “Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre”.

Bolivia consiguió un histórico triunfo por 1-0 ante Brasil y disputará el Repechaje para jugar el Mundial 2026

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49’ del primer tiempo.

Bolivia llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a Brasil y esperar a que Venezuela no superara a Colombia.

Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.

Esta histórica victoria dejó a Bolivia muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Embed - GOL | BOLIVIA vs. BRASIL | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 18

