AZZ, el canal de Flavio Azzaro, se caracteriza por un estilo de periodismo distinto al que el público venía acostumbrado. En ocasiones, su tono jocoso puede prestarse a confusión y, ayer 9 de septiembre, en CEF (Cuidemos el Fútbol) ocurrió un hecho que dio mucho que hablar.
¿Piñas en el canal de Flavio Azzaro?: Qué pasó entre Renzo Pantich y Jorge Albarracín
En CEF de AZZ (canal de Flavio Azzaro), se agarraron dos periodistas mientras amenazaban a un periodista de San Lorenzo. ¿Por AFA de Chiqui Tapia?
Jorge "Chaca" Albarracín, que combina seriedad con ironía de forma constante, y Renzo Pantich, partidario de River Plate y uno de más temperamentales de la mesa, fueron protagonistas de un momento que los seguidores del canal no dejaron pasar.
CEF y Chiqui Tapia
Cef suele ir de 12 a 15 horas y por ende, suelen hablar de temas que habitualmente no se tocan en otros programas deportivos.
Ayer 9 de septiembre, el tema central era la Selección Argentina y rápidamente terminaron de hablar de lo que iba a ser el partido de la Scaloneta ante Ecuador.
El siguiente tema propuesto por el conductor Jerónimo Torresantoro, fue el premio que recibió Vélez por ganar la Supercopa Argentina.
Esto llevó a criticar a la conducción de AFA (Chiqui Tapia) por los bajos montos de los premios que se dan en el fútbol argentino.
Golazo 24 había advertido justamente ayer 9 de septiembre sobre esta situación con la nota: Vélez de Guillermo Barros Schelotto dejó expuesto a AFA de Chiqui Tapia.
Vélez se quedó con un premio económico de 100.000 dólares por ser campeón de la Supercopa Argentina el sábado.
El premio en comparación con las Supercopas de otros países:
- Supercopa de España: €9M
- Supercopa de Italia: €9M
- Supercopa de Alemania: €5M
- Supercopa de Brasil: €2,2M
¿Piñas en el canal de Flavio Azzaro?
El debate ya de por sí venía acalorado y en un momento, Jorge Albarracín hizo el comentario que comenzó a prender la mecha.
Refiríendose a lo que pasó en España, el periodista dijo: "Rubiales terminó rodando escaleras abajo porque le dio un beso a una chica del torneo femenino que salió campeón".
Renzo Pantich, le contestó: "no lo minimices" y quien hizo el comentario inicial, reaccionó con enojo diciendo que no lo minimizó.
Minutos más tarde, con un clima caldeado y con ambos fuera del aire, el programa fue a un móvil en San Lorenzo, en donde Gonzalo Orellano (partidario en dicho club), anunció que tenía personas que lo estaban observando con miradas amenazantes.
En ese mismo instantes, se comenzaron a escuchar gritos de fondo en el piso de CEF e insultos de Albarracin, uno de los involucrados en la pelea ya mencionada.
Algunos usuarios sospecharon que hubo piñas entre ambos pero todo parece haberse solucionado.
"A toda la banda de cef: renzo es un gran compañero de trabajo, pido disculpas a todos por el bardo de hoy lo quiero mucho al correntino. todo saldado.", publicó Chaca horas más tarde.
El mismo canal, haciendo alusión a la publicación de Racing de Gabriel Arias y Gustavo Costas, subió una publicación de ambos con guantes de box.
Pantich, a modo de broma contestó: "Ganó Chaca. Perdón a mi gente".
