En la noche del martes (09/09) se produjo un momento súper emotivo en el programa Buenas Noches Familia por la pantalla de El Trece cuando un participante que se presentó a cantar hizo que Guido Kaczka rompiera en llanto cuando le contó sobre el fallecimiento de sus padres en plena pandemia.
"LA VIDA TIENE SUS CAMINOS"
Guido Kaczka rompió en llanto de la emoción y no pudo seguir con su programa
El conductor Guido Kaczka se emocionó hasta las lágrimas tras escuchar a un participante que recordó el fallecimiento de sus padres durante la pandemia.
En primera instancia contó que había sido estafado por un amigo y que por ese motivo decidió comenzar a demostrar su talento en los trenes a pesar de contar con la ayuda económica de su hermano: "Comencé a cantar en los trenes para poder también sobrevivir y aportar a la casa pero la verdad que fue una situación muy dura".
Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando recordó la muerte de su padre y de su madre a causa del coronavirus con tan solo un día de diferencia. "Los internaron justo, justo, antes de que lanzaran las vacunas para todos. Ahí fue que bueno, los perdí. Si aguantaban un mes más, dos meses más, podían ser vacunados y salvados pero no fue así. La vida tiene sus caminos. ¿Viste?", contó con emoción.
Luego de recordar cómo fue pasó el momento de la internación de ambos y rememoró el momento en que debió despedir a su progenitor cuando le contó que había conseguido trabajo. "Nadie está listo para perder a los padres", dijo y provocó la inesperada reacción del conductor que en medio de lágrimas no pudo continuar con el programa. Finalmente, se fundieron en un abrazo y tras hacer su número logró cosechar más de $25.000.000 donados por los televidentes.
Guido Kaczka llamó a su madre en pleno programa
Es preciso destacar que no es la primera vez que Guido Kazcka se robo la atención y consigue cautivar a su público con su reacción.
En una emisión que se dio durante el mes de julio sorprendió a los televidentes cuando sorpresivamente decidió llamar a su madre para saber si estaba viendo el programa y que opinaba al respecto.
El motivo que lo incentivó a proceder con el llamado fue la emotividad que reinó en el estudio luego de que Milagros, una joven patinadora que quedó sin una pierna y lucha por seguir girando sobre el hielo, recibiera alrededor de $70.000.000 de parte de la audiencia luego de hacer una muestra de patín ante la presencia de sus padres que no pudieron contener las lágrimas de la emoción.
"Hola Guido", se escuchó después de que la llamara su hijo y reveló que estaba llorando luego de observar la destreza de la participante. Asimismo, posteriormente en diálogo con el conductor manifestó: "Divinos los padres. Muy fuerte, muy fuerte. Y divina la nena como patina. Hermosos".
