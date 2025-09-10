Guido Kaczka rompió en llanto de la emoción y no pudo seguir con su programa

Guido Kaczka llamó a su madre en pleno programa

Es preciso destacar que no es la primera vez que Guido Kazcka se robo la atención y consigue cautivar a su público con su reacción.

En una emisión que se dio durante el mes de julio sorprendió a los televidentes cuando sorpresivamente decidió llamar a su madre para saber si estaba viendo el programa y que opinaba al respecto.

El motivo que lo incentivó a proceder con el llamado fue la emotividad que reinó en el estudio luego de que Milagros, una joven patinadora que quedó sin una pierna y lucha por seguir girando sobre el hielo, recibiera alrededor de $70.000.000 de parte de la audiencia luego de hacer una muestra de patín ante la presencia de sus padres que no pudieron contener las lágrimas de la emoción.

"Hola Guido", se escuchó después de que la llamara su hijo y reveló que estaba llorando luego de observar la destreza de la participante. Asimismo, posteriormente en diálogo con el conductor manifestó: "Divinos los padres. Muy fuerte, muy fuerte. Y divina la nena como patina. Hermosos".

