El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."

La indignación continuó escalando con intervenciones como la de @sercompany, quien expresó: "Basta de darle prensa a esta asesina", evidenciando el hartazgo respecto a la exposición mediática del caso. Mientras que otro usuario sumó que "Los presos no deberían de poder usar celulares", planteando así una cuestión más amplia sobre los derechos tecnológicos en el ámbito carcelario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PamelaAgurto6/status/1965392905885155816?t=Nh9OKOmWk5v6LJXNzooGzQ&s=03&partner=&hide_thread=false Mató a una persona, que se pudra en la cárcel y bien aburrida. — Pamela Agurto (@PamelaAgurto6) September 9, 2025

Este episodio reabre inevitablemente el eterno dilema entre castigo y reinserción que atraviesa el sistema penitenciario argentino. Mientras algunos sectores consideran que cualquier concesión representa una burla hacia la memoria de Fernando Pastorizzo, otros argumentan que los procesos de reinserción social requieren adaptarse a los tiempos modernos.

La decisión final quedará en manos de la jueza Elena Margarita Vicari, quien deberá evaluar si los méritos académicos y la conducta intachable de Galarza justifican estas excepciones al régimen carcelario tradicional.

