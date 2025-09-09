La historia de Nahir Galarza vuelve a ocupar las primeras planas mediáticas, aunque esta vez no por nuevas revelaciones sobre aquella fatídica madrugada de diciembre de 2017, sino por una petición que ha desatado una tormenta de opiniones encontradas. Ocho años después de su detención y tras agotar todas las instancias judiciales posibles, la joven entrerriana intenta ahora conquistar un territorio diferente: el mundo virtual.
El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."
Nueva solicitud judicial pone a Nahir Galarza en el centro de la atención mediática. Qué pidió su abogado.
El revuelo comenzó cuando Augusto Lafferriere, letrado defensor de la condenada, presentó ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú una doble solicitud que pocos anticipaban. La primera petición apunta a que su clienta recupere el acceso a las plataformas digitales, mientras que la segunda busca autorizar el uso de teléfono celular dentro del establecimiento penitenciario donde cumple su condena.
La estrategia legal no carece de fundamentos. Lafferriere sostiene como principal argumento la "conducta ejemplar" que Galarza ha mantenido durante su encierro, subrayando los casi quince cursos de capacitación que ha completado entre los muros de la prisión. Además, destaca que actualmente se encuentra cursando una carrera terciaria en Psicología Social, demostrando así su compromiso con la reinserción educativa.
Pero el abogado va más allá en su argumentación. Enfatiza que su defendida ostenta el récord poco envidiable de ser la mujer más joven en recibir una condena a prisión perpetua en territorio argentino, y que durante todos estos años ha respetado a raja tabla las normas de convivencia del régimen penitenciario. Cosa que, según su perspectiva profesional, justifica algún tipo de reconocimiento o beneficio.
¿Cómo reaccionaron las redes al pedido de Nahir Galarza?
Sin embargo, el universo de las redes sociales no tardó en reaccionar con la dureza característica que suele acompañar estos temas controversiales. Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría adoptó un tono implacable. "Mató a una persona, que se pudra en la cárcel y bien aburrida", comentó @PamelaAgurto6, reflejando el sentimiento de quienes consideran que cualquier tipo de privilegio resulta inapropiado.
La indignación continuó escalando con intervenciones como la de @sercompany, quien expresó: "Basta de darle prensa a esta asesina", evidenciando el hartazgo respecto a la exposición mediática del caso. Mientras que otro usuario sumó que "Los presos no deberían de poder usar celulares", planteando así una cuestión más amplia sobre los derechos tecnológicos en el ámbito carcelario.
Este episodio reabre inevitablemente el eterno dilema entre castigo y reinserción que atraviesa el sistema penitenciario argentino. Mientras algunos sectores consideran que cualquier concesión representa una burla hacia la memoria de Fernando Pastorizzo, otros argumentan que los procesos de reinserción social requieren adaptarse a los tiempos modernos.
La decisión final quedará en manos de la jueza Elena Margarita Vicari, quien deberá evaluar si los méritos académicos y la conducta intachable de Galarza justifican estas excepciones al régimen carcelario tradicional.
