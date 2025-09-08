La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar

La recepción crítica, por su parte, no tardó en manifestar su visto bueno hacia esta nueva versión. Raquel Hernández Luján, de Hobby Consolas, la calificó como "Deliciosa (...) Una nueva adaptación de uno de los grandes exponentes del realismo mágico: una obra a la que se hace justicia con buenas interpretaciones y una cuidada puesta en escena."

Por su parte, Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter, describió la propuesta como "Una versión más realista de una historia de amor encantada".

Sin embargo, quizás la valoración más elocuente provino de un espectador en FilmAffinity, quien expresó: "Esta serie es una auténtica delicia desde la primera escena del primer capítulo hasta la última escena del último. Es una maravilla para los sentidos, las escenas en la cocina son puro arte, una joya que ya justifica por sí misma que se vea la serie."

image "Como agua para chocolate", miniserie disponible en HBO Max.

Esta adaptación audiovisual demuestra que los clásicos literarios pueden encontrar nueva vida en formatos contemporáneos, especialmente cuando el respeto por la obra original se combina con una visión creativa fresca y una producción de alto nivel técnico y artístico.

