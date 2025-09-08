La plataforma de streaming HBO Max contiene una miniserie que ha logrado conquistar tanto a la crítica como al público desde su estreno en 2024. Se trata de la adaptación televisiva de "Como agua para chocolate", la célebre obra literaria que Laura Esquivel Valdés convirtió en un fenómeno mundial hace décadas, y que ahora encuentra una interpretación audiovisual que honra su legado.
"PURO ARTE"
La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar
Disponible en HBO Max, esta miniserie muestra escenas de cocina, emociones y conflictos familiares en cada capítulo.
Con seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos cada uno, esta producción televisiva transporta a los espectadores hacia un universo donde los ingredientes trascienden su función gastronómica para convertirse en vehículos de emociones profundas. La historia se muestra como un banquete de imágenes, sabores y emociones en perfecta armonía.
La dirección artística quedó en manos del talentoso dúo conformado por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos, quienes supieron imprimir su sello distintivo a cada secuencia. Ambos lograron capturar la esencia mágica del relato original, mientras que las locaciones mexicanas sirvieron como el escenario perfecto para dar vida a esta narrativa cargada de tradiciones y costumbres.
"El amor desafía al deber y la tradición y se encarna en recetas llenas de pasión", manifiesta la sinopsis oficial de este drama, adelantando así el conflicto central que atraviesa toda la trama.
La miniserie celebrada como una auténtica "delicia"
El elenco protagónico reúne a figuras destacadas como Azul Guaita, Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Ángeles Cruz, Ari Brickman, Mauricio García Lozano, Francisco Angelini, Luis Curiel, Juan Carlos Vives, Lesslie Apodaca, David Montalvo y Antonio Trejo Sánchez.
La recepción crítica, por su parte, no tardó en manifestar su visto bueno hacia esta nueva versión. Raquel Hernández Luján, de Hobby Consolas, la calificó como "Deliciosa (...) Una nueva adaptación de uno de los grandes exponentes del realismo mágico: una obra a la que se hace justicia con buenas interpretaciones y una cuidada puesta en escena."
Por su parte, Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter, describió la propuesta como "Una versión más realista de una historia de amor encantada".
Sin embargo, quizás la valoración más elocuente provino de un espectador en FilmAffinity, quien expresó: "Esta serie es una auténtica delicia desde la primera escena del primer capítulo hasta la última escena del último. Es una maravilla para los sentidos, las escenas en la cocina son puro arte, una joya que ya justifica por sí misma que se vea la serie."
Esta adaptación audiovisual demuestra que los clásicos literarios pueden encontrar nueva vida en formatos contemporáneos, especialmente cuando el respeto por la obra original se combina con una visión creativa fresca y una producción de alto nivel técnico y artístico.
