Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

Pero la presentadora de "SQP" fue más allá, al revelar detalles de aquellos encuentros que marcaron el punto de inflexión en la carrera de Pettinato: "en esa época ella iba a Olivos e iba con chicas. Entraban a las 21:30 de la noche y salían tarde".

En pocas palabras, el fenómeno Pettinato representa algo más que un simple regreso televisivo. Dado que, simboliza la capacidad del espectáculo argentino para reciclar sus propias controversias y convertirlas en contenido rentable. Su programa, que se emitirá los domingos a las 23:30 horas por El Nueve, promete grandes entrevistas con figuras políticas, precisamente el ámbito que originó toda la polémica.

Embed - Tamara Pettinato on Instagram: "Hoy. Canal 9 . Decimos cosas lindas . " View this post on Instagram A post shared by Tamara Pettinato (@tamarapettinato) Publicación en Instagram de Tamara Pettinato.

El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella en su debut como conductora en El Nueve

En la noche del domingo (31/08) Tamara Pettinato le dio inicio al nuevo programa "Decime algo lindo" por medio de la pantalla de El Nueve.

Durante el comienzo del ciclo televisivo, la conductora aprovechó para hacer pública su alegría tras volver al canal luego de su abrupta salida de Bendita tras la filtración de los videos junto al exmandatario nacional. "Algún día les explico por qué se llama así, no hace falta, creo. No hay una persona que no lo sepa. Pero la verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo justamente", dijo en referencia al nombre elegido.

"Agradezco al canal la oportunidad, a las autoridades del canal que me convocaron para hacer este programa. Un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme", dijo sonriendo de forma pícara, dejando en claro nuevamente que su salida no fue por decisión suya, sino que fue por Beto Casella.

La propuesta busca humanizar a los políticos y mostrar un costado distinto al habitual, alejándolos por un rato de la discusión electoral por medio de entrevistas personales, preguntas al azar y reflexiones políticas con cierto humor. El primer programa marcó un promedio de 0,8 puntos de audiencia y alcanzó un pico de apenas 1 punto. De esa manera quedó en el tercer lugar de su franja horaria, muy por detrás de "Por el mundo" y "La Voz Argentina".

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que la crítica califica como "magistral"

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos

La cosa número 1 que una psicóloga hace por su salud mental

Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece