Yanina Latorre nunca se guarda nada y esta vez apuntó directo al corazón de la controversia más jugosa de los últimos días. La panelista disparó toda su artillería contra el regreso televisivo más inesperado del año, protagonizado por una figura que decidió transformar su momento más bochornoso en una oportunidad de oro.
¡LE DURÓ POCO!
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
Yanina Latorre criticó duramente el nuevo programa de Tamara Pettinato, y reveló detalles de sus polémicas visitas a Olivos.
El último día de agosto marcó un antes y un después en la grilla televisiva nacional. Tamara Pettinato, aquella panelista que había desaparecido del mapa mediático tras el sonado episodio que involucró al expresidente Alberto Fernández, emergió de las sombras con una jugada maestra que pocos vieron venir. Su estrategia resultó tan audaz como controversial: apoderarse de la frase que casi destruye su carrera para convertirla en el nombre de su nueva propuesta televisiva.
“Decime Algo Lindo" (El Nueve) no es solo un programa, es un nombre que provoca opiniones encontradas. Y Yanina Latorre, conocida por su lengua afilada y su capacidad para ir directo al hueso, no tardó en expresar su posición: " La que empezó a trabajar ahora en su nuevo ciclo en Canal Nueve fue Tamara Pettinato con su programa 'Decime algo lindo' haciendo alusión a la terrible frase que la grababa el pelotud* de nuestro expresidente en pandemia en la casa de gobierno".
Pero la conductora no se conformó con una crítica superficial, sino que profundizó en lo que considera una contradicción entre el comportamiento pasado y presente de Pettinato. "Esa frase que se hizo viral por la que se escondió, no dio notas, desapareció... Hoy es el nombre de un programa para hablar con políticos", sentenció durante su programa en El Observador.
Yanina Latorre revela detalles sobre Tamara Pettinato
Sin embargo, las declaraciones más explosivas llegaron cuando Latorre decidió ahondar en aspectos más íntimos de la personalidad de la conductora. Su análisis despiadado no dejó lugar a medias tintas: "soberbia porque no le importa nada, el hermano es igual y el padre es igual", agregó.
Pero la presentadora de "SQP" fue más allá, al revelar detalles de aquellos encuentros que marcaron el punto de inflexión en la carrera de Pettinato: "en esa época ella iba a Olivos e iba con chicas. Entraban a las 21:30 de la noche y salían tarde".
En pocas palabras, el fenómeno Pettinato representa algo más que un simple regreso televisivo. Dado que, simboliza la capacidad del espectáculo argentino para reciclar sus propias controversias y convertirlas en contenido rentable. Su programa, que se emitirá los domingos a las 23:30 horas por El Nueve, promete grandes entrevistas con figuras políticas, precisamente el ámbito que originó toda la polémica.
El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella en su debut como conductora en El Nueve
En la noche del domingo (31/08) Tamara Pettinato le dio inicio al nuevo programa "Decime algo lindo" por medio de la pantalla de El Nueve.
Durante el comienzo del ciclo televisivo, la conductora aprovechó para hacer pública su alegría tras volver al canal luego de su abrupta salida de Bendita tras la filtración de los videos junto al exmandatario nacional. "Algún día les explico por qué se llama así, no hace falta, creo. No hay una persona que no lo sepa. Pero la verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo justamente", dijo en referencia al nombre elegido.
"Agradezco al canal la oportunidad, a las autoridades del canal que me convocaron para hacer este programa. Un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme", dijo sonriendo de forma pícara, dejando en claro nuevamente que su salida no fue por decisión suya, sino que fue por Beto Casella.
La propuesta busca humanizar a los políticos y mostrar un costado distinto al habitual, alejándolos por un rato de la discusión electoral por medio de entrevistas personales, preguntas al azar y reflexiones políticas con cierto humor. El primer programa marcó un promedio de 0,8 puntos de audiencia y alcanzó un pico de apenas 1 punto. De esa manera quedó en el tercer lugar de su franja horaria, muy por detrás de "Por el mundo" y "La Voz Argentina".
