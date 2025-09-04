La cosa número 1 que una psicóloga hace por su salud mental

La Asociación Americana de Psicología ha consultado con algunos psicólogos cuáles son sus estrategias de autocuidado que usan en las buenas y en las malas.

La Dra. Ana M. Rodríguez, propietaria de The Self-Care Practice, Nueva York, es una de las psicólogas que ha compartido qué hace a diario para cuidar su salud mental.

El consejo número 1 de esta psicóloga es: Haz un check-in contigo mismo.

Rodríguez dijo que usa esta estrategia "sencilla" todos los días para conectar consigo misma. "Me gusta hacer una pausa en diferentes momentos del día y practicar la atención plena", compartió.

"Creo que es importante cultivar prácticas que podamos mantener fácilmente en nuestra vida diaria. Es muy fácil dejarse llevar por todo lo que nos sucede en la vida, y encontrar tiempo para el autocuidado puede parecer una tarea más en nuestra lista de pendientes", explicó.

¿Cómo practicar la atención plena?

La atención plena es una gran herramienta para tener una mente más sana. Hay varias maneras de practicarla.

"Me tomo un tiempo para relajarme, respirar profundamente unas cuantas veces y ser consciente de mis emociones, sensaciones físicas y pensamientos. En función de lo que noto, respondo en consecuencia", cuenta la Dra. Rodríguez.

Y continúa: "También me pregunto: "¿Qué puedo hacer en este momento para apoyarme?". Esto puede implicar mover el cuerpo y estirarme durante varios minutos, dedicar 5 minutos a meditar o pedirle apoyo a un amigo".

Ejercicio de atención plena

Si quieres practicar la atención plena que, como hemos visto, los expertos también la usan para beneficiar su propia salud mental, aquí hay un ejercicio de la Clínica Mayo que puedes probar:

Siéntate cómodamente con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos en tu regazo.

Respira por la nariz, concéntrate en la respiración cuando el aire entra y sale de tu cuerpo.

Si las sensaciones físicas o los pensamientos interrumpen la meditación, anota la experiencia y luego vuelve a concentrarte en tu respiración.

