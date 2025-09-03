Cuáles son las semillas ricas en magnesio que expertos en sueño recomiendan

Hay dos razones poderosas por las que las semillas de calabaza se encuentran entre los mejores alimentos para dormir: contienen magnesio y triptófano.

Por un lado, el magnesio promueve la relajación muscular que es clave para un buen descanso y también ayuda a regular la melatonina, la hormona del sueño.

Mientras, que el triptófano es un aminoácido que juega un papel fundamental en el sueño, ya que el cuerpo usa el triptófano para ayudar a producir melatonina y serotonina, siendo este último un neurotransmisor que influye en el sueño.

Semillas de calabaza para dormir

En ese sentido, no son pocos los especialistas que recomiendan comer semillas de calabaza para dormir mejor.

"Aunque los estudios son limitados, las semillas de calabaza podrían ser prometedoras como alimento para favorecer el sueño gracias a su rico contenido de magnesio", indica la Slepp Foundation. "Tan solo un puñado (28 g) de semillas de calabaza aporta el 37 % del valor diario de magnesio".

"Además, son una fuente importante de triptófano, así como de otros ácidos grasos, antioxidantes y fitoquímicos que favorecen la salud general, lo cual es vital para un buen descanso", agregan.

dormir.jpg

¿Qué beneficios tienen las semillas de calabaza?

Hay otros motivos para incluir semillas de calabaza en la dieta:

Son un alimento rico en fibra

Ayudan a regular la digestión

Reducen los niveles de azúcar en sangre

Mejoran la salud del corazón

Mejoran la salud de la próstata

Mejoran la calidad del esperma

Ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

Son un alimento repleto de nutrientes

Mejoran la salud cerebral

Alimentos ricos en magnesio para dormir

Ahora que sabemos que los alimentos ricos en magnesio, como las semillas de calabaza ayudan a dormir, he aquí otros alimentos con alto contenido de magnesio que podrían favorecer el sueño:

Almendras

Maní

Anacardos

Semillas de calabaza

Mantequilla de maní

Frijoles

Soja

Espinacas cocidas

Acelgas

Patata blanca con piel

Arroz integral

Avena

Salmón

Carne de res

Aves de corral

Banana

Pasas

Chocolate negro (al menos 70%)

Leche

Yogur

