Dormir bien no es un mero capricho de la medicina y de la ciencia, sino que se ha comprobado que es una manera de tener una mejor salud. De ahí que tantas personas estén interesados en los alimentos que ayudan a conciliar el sueño rápido y dormir mejor, incluso si se trata de semillas.
DORMIR BIEN
Cuáles son las semillas ricas en magnesio que expertos en sueño recomiendan
Si estás buscando alimentos que puedan ayudarte a conciliar el sueño y dormir bien, entonces debes agregar estas semillas a tu dieta.
Pero, ¿Cuáles son las mejores semillas para dormir? ¿Cuál es la semilla que combate el insomnio? ¿Qué comer antes de dormir? ¿Cuáles semillas tienen magnesio para dormir mejor?
Hay muchas semillas que son beneficiosas para la salud, pero existen unas en particular que son recomendadas por algunos expertos en sueño: Las semillas de calabaza. Conoce la razón.
¿Cuáles son las mejores semillas para dormir?
Agregar semillas a la dieta es una manera sencilla de potenciar la salud y de ayudar al cuerpo a tener un mejor descanso, especialmente, si se trata de semillas de calabaza.
Hay dos razones poderosas por las que las semillas de calabaza se encuentran entre los mejores alimentos para dormir: contienen magnesio y triptófano.
Por un lado, el magnesio promueve la relajación muscular que es clave para un buen descanso y también ayuda a regular la melatonina, la hormona del sueño.
Mientras, que el triptófano es un aminoácido que juega un papel fundamental en el sueño, ya que el cuerpo usa el triptófano para ayudar a producir melatonina y serotonina, siendo este último un neurotransmisor que influye en el sueño.
Semillas de calabaza para dormir
En ese sentido, no son pocos los especialistas que recomiendan comer semillas de calabaza para dormir mejor.
"Aunque los estudios son limitados, las semillas de calabaza podrían ser prometedoras como alimento para favorecer el sueño gracias a su rico contenido de magnesio", indica la Slepp Foundation. "Tan solo un puñado (28 g) de semillas de calabaza aporta el 37 % del valor diario de magnesio".
"Además, son una fuente importante de triptófano, así como de otros ácidos grasos, antioxidantes y fitoquímicos que favorecen la salud general, lo cual es vital para un buen descanso", agregan.
¿Qué beneficios tienen las semillas de calabaza?
Hay otros motivos para incluir semillas de calabaza en la dieta:
- Son un alimento rico en fibra
- Ayudan a regular la digestión
- Reducen los niveles de azúcar en sangre
- Mejoran la salud del corazón
- Mejoran la salud de la próstata
- Mejoran la calidad del esperma
- Ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer
- Son un alimento repleto de nutrientes
- Mejoran la salud cerebral
Alimentos ricos en magnesio para dormir
Ahora que sabemos que los alimentos ricos en magnesio, como las semillas de calabaza ayudan a dormir, he aquí otros alimentos con alto contenido de magnesio que podrían favorecer el sueño:
- Almendras
- Maní
- Anacardos
- Semillas de calabaza
- Mantequilla de maní
- Frijoles
- Soja
- Espinacas cocidas
- Acelgas
- Patata blanca con piel
- Arroz integral
- Avena
- Salmón
- Carne de res
- Aves de corral
- Banana
- Pasas
- Chocolate negro (al menos 70%)
- Leche
- Yogur
------------
Más noticias en Urgente24
El pequeño hábito que puedes copiar de las personas más longevas del mundo
Estudio revela la dieta que reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos
Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana