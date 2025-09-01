El envejecimiento trae varios cambios en el cuerpo y uno de los más significativos tiene que ver con el equilibrio. Es posible que algunos adultos mayores se sientan mareados, aturdidos o con problemas de equilibrio. Esto es importante atenderlo, ya que puede aumentar el riesgo de caídas. Hay algunos ejercicios que pueden ayudar.
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Estos ejercicios de equilibrio son súper fáciles y pueden ayudar a los adultos mayores a disminuir el riesgo de caídas. Expertos los recomiendan.
Y es que, si bien no es posible prevenir por completo las caídas, ciertos ejercicios centrados en el equilibrio y el entrenamiento de fuerza pueden minimizar las posibilidades de que ocurran.
Además, es importante saber que mantener un buen equilibrio a medida que se envejece ayuda a que las personas mayores se desplacen mejor, que sean independientes y que puedan realizar sus actividades cotidianas sin mayores problemas.
De hecho, el equilibrio en sí es considerado por algunos como uno de los mejores indicadores físicos del estado general de salud y la longevidad.
Pero, ¿Cómo mejorar el equilibrio en las personas mayores? ¿Cuál es el mejor ejercicio para los problemas de equilibrio? ¿Qué ejercicios de equilibrio hacer a medida que se envejece?
Aquí hay algunos ejercicios de equilibrio que expertos sugieren incorporar en la rutina:
Pararse en un pie
Este ejercicio puede parecer muy sencillo, pero es posible que se haga más difícil a medida que las personas envejecen. De hecho, podría recordarte a tu infancia. Los expertos de Johns Hopkins Medicine lo recomiendan para mejorar el equilibrio de adultos mayores. Aquí el paso a paso:
- Párese sobre un pie con los ojos abiertos.
- Mantenga la posición firme durante 10 segundos, aumentando gradualmente hasta 30 segundos.
- Luego, cambie al otro pie.
- Haga cinco repeticiones (incluidas cinco por pierna en el ejercicio de un pie), dos veces al día.
Estiramiento del sóleo
De acuerdo con la Universidad de Harvard este estiramiento es "simple", puede ayudar a mejorar el equilibrio y evitar caídas hacia adelante. He aquí las instrucciones de Harvard:
- Sujétese del respaldo de una silla o presione las manos contra una pared, con los brazos extendidos a la altura de los hombros.
- Extienda la pierna derecha hacia atrás y presione el talón contra el suelo.
- Flexione la rodilla izquierda mientras mantiene el talón apoyado en el suelo.
- Luego, doble la rodilla derecha lo máximo posible, presionando el talón derecho hasta que sienta un estiramiento en la parte baja de la pantorrilla.
- Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.
- Regresa a la posición inicial y complete de 2 a 6 repeticiones por cada lado.
Caminar de talón en punta
Este es uno de los ejercicios para mantener el equilibrio recomendados por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Es muy fácil, se puede realizar en casa y no te quitará mucho tiempo. Esto es lo que debes hacer:
- De pie, coloque el talón derecho en el suelo directamente delante del dedo del pie izquierdo.
- Seguidamente, haga lo mismo con el talón izquierdo (colóquelo directamente delante del dedo del pie derecho)
- Asegúrese de mantener la mirada hacia adelante en todo momento.
- Puede apoyar los dedos contra la pared para mayor estabilidad.
- Intente realizar al menos 5 pasos.
