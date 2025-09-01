¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio

Aquí hay algunos ejercicios de equilibrio que expertos sugieren incorporar en la rutina:

Pararse en un pie

Este ejercicio puede parecer muy sencillo, pero es posible que se haga más difícil a medida que las personas envejecen. De hecho, podría recordarte a tu infancia. Los expertos de Johns Hopkins Medicine lo recomiendan para mejorar el equilibrio de adultos mayores. Aquí el paso a paso:

Párese sobre un pie con los ojos abiertos.

Mantenga la posición firme durante 10 segundos, aumentando gradualmente hasta 30 segundos.

Luego, cambie al otro pie.

Haga cinco repeticiones (incluidas cinco por pierna en el ejercicio de un pie), dos veces al día.

Estiramiento del sóleo

De acuerdo con la Universidad de Harvard este estiramiento es "simple", puede ayudar a mejorar el equilibrio y evitar caídas hacia adelante. He aquí las instrucciones de Harvard:

Sujétese del respaldo de una silla o presione las manos contra una pared, con los brazos extendidos a la altura de los hombros.

Extienda la pierna derecha hacia atrás y presione el talón contra el suelo.

Flexione la rodilla izquierda mientras mantiene el talón apoyado en el suelo.

Luego, doble la rodilla derecha lo máximo posible, presionando el talón derecho hasta que sienta un estiramiento en la parte baja de la pantorrilla.

Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.

Regresa a la posición inicial y complete de 2 a 6 repeticiones por cada lado.

Caminar de talón en punta

Este es uno de los ejercicios para mantener el equilibrio recomendados por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Es muy fácil, se puede realizar en casa y no te quitará mucho tiempo. Esto es lo que debes hacer:

De pie, coloque el talón derecho en el suelo directamente delante del dedo del pie izquierdo.

Seguidamente, haga lo mismo con el talón izquierdo (colóquelo directamente delante del dedo del pie derecho)

Asegúrese de mantener la mirada hacia adelante en todo momento.

Puede apoyar los dedos contra la pared para mayor estabilidad.

Intente realizar al menos 5 pasos.

----------

Más noticias en Urgente24

Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana

Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio

5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso

8 alimentos con proteínas que una dietista sugiere comer cada semana

El cambio súper fácil al caminar que aumenta la longevidad, según la ciencia