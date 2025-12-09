Reduce el estrés como las personas más longevas del mundo: Esto es lo que hacen

Charlar con un amigo

“Los centenarios de las zonas azules del mundo tienen maneras efectivas de manejar el estrés a diario”, indican en Blue Zones.

“Para los sardos (nativos de la isla de Cerdeña, en Italia) esto significa una copa de vino y una charla con amigos al final del día”, precisan los expertos.

Un estudio coescrito por Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación de la Universidad de Kansas y experto en amistad encontró que “una conversación de calidad puede aumentar el bienestar diario”.

Los investigadores hallaron que conversar con un amigo solo una vez durante el día, bromear o decirle que estás pensando en él puede aumentar la felicidad y reducir el nivel de estrés al final del día.

naturaleza Andar por espacios verdes puede ser más beneficioso de lo que se cree.

Dar un paseo por la naturaleza

También podría ser útil caminar unos minutos por espacios verdes.

“Para los adventistas del séptimo día de Loma Linda, esto (manejar el estrés) significa un tranquilo paseo por la naturaleza durante el sabbat (el día de descanso semanal en el judaísmo)”, señalan en Blue Zones.

Los efectos de dar un paseo por la naturaleza en la gestión del estrés también han sido comprobados por la ciencia.

Un equipo de investigadores se propuso comprender si simplemente caminar en un bosque desencadenaba cambios beneficiosos en el cerebro.

Los escáneres de los participantes mostraron una actividad reducida en la amígdala después de un paseo por el bosque. La amígdala es una pequeña estructura en el centro del cerebro relacionada con el procesamiento del estrés.

Esto respalda la idea de que la naturaleza puede desencadenar efectos beneficiosos en las regiones del cerebro para combatir el estrés. Los resultados aparecen en Molecular Psychiatry.

Meditar

Otra forma de aliviar el estrés es meditar, y es bastante conocido por todos.

“Como alternativa a relajarse en la hora feliz, pruebe la meditación”, aconsejan en Blue Zones. “Incluso tan solo 10 minutos al día pueden mejorar su perspectiva y reducir el estrés”.

En un estudio reciente publicado en Biomolecules, los investigadores encontraron que los participantes que tenían más tiempo practicando Meditación Trascendental mostraron marcadores biológicos reducidos de estrés crónico y envejecimiento.

