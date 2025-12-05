5 mejores frutas que no le harán daño a tus riñones

Si bien, lo mejor es consultar con el médico sobre cuáles son las modificaciones en la dieta que debe hacer, he aquí algunas frutas que se consideran aptas para los riñones:

Manzanas

Las manzanas están en la lista de alimentos que pueden formar parte de una dieta renal, debido a su bajo contenido de potasio.

Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que, en 100 gramos de manzanas se pueden encontrar 140 miligramos de potasio.

Vamos a comparar las manzanas con las bananas, una fruta rica en potasio. En 100 gramos de banana hay 326 miligramos de potasio.

uvas

Uvas

Las uvas son una de las frutas recomendadas por los CDC para las personas en enfermedad renal crónica, e incluso con diabetes.

Las uvas son consideradas una fruta con bajo contenido de potasio y muy ricas en antioxidantes.

Un estudio en ratones, con suplementación de uvas en su dieta, encontró que "el consumo dietético a largo plazo de uvas contribuye a la salud renal". Fue publicado en Nutrients.

Cerezas

La National Kidney Foundation apoya la idea de incluir cerezas en la alimentación, si tienes problemas renales.

Incluso, aseguran que, "las cerezas pueden incluirse en la dieta para todas las etapas de la enfermedad renal".

Así que, además de comer cerezas para dormir mejor, ya sabes que puede hacerle bien a la salud de los riñones.

Fresas

Las fresas son otra fruta apta para los riñones debido a su bajo contenido en potasio, sodio y fósforo.

Esto último es importante debido a que los riñones no pueden eliminar bien el exceso de fósforo de la sangre.

La National Kidney Foundation recomienda las fresas y dice que son ideales para dietas para la enfermedad renal crónica.

frutas frutos rojos.jpg

Bayas

Finalmente, una de las frutas más poderosas del mundo, también puede estar presente en la dieta de las personas con problemas renales: las bayas.

Las bayas son fuentes de antioxidantes, como polifenoles, y estudios han encontrado que pueden ayudar a atenuar la progresión de la enfermedad renal.

En un estudio, las alteraciones renales en ratas hipertensas se redujeron con una dieta enriquecida con bayas. Aparece en ScienceDirect.

-----------

Más noticias en Urgente24

Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure

Es cardiólogo y revela los alimentos que come para controlar su colesterol y cuidar el corazón

Quinoa vs. avena: ¿Cuál alimento realmente tiene más fibra?

Reduce tu presión arterial de una manera ultra fácil y natural

¿Te cuesta conciliar el sueño? Esta práctica milenaria es tan eficaz para el insomnio como ir a terapia