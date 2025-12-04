El colesterol alto puede poner en aprietos a cualquier persona, incluso a los que son expertos en combatirlo: Los cardiólogos. Y es que los médicos especialistas en cardiología no se salvan de las consecuencias que conllevan los niveles de colesterol elevados para el corazón Sí, ellos también deben saber elegir los alimentos que comen y sus hábitos de vida.
¿ESTÁN EN TU DIETA?
Es cardiólogo y revela los alimentos que come para controlar su colesterol y cuidar el corazón
Los cardiólogos no son inmunes a los problemas del corazón. Estos son los alimentos que un especialista come para mantener su colesterol saludable.
El colesterol es una sustancia grasosa que el cuerpo necesita, pero no en cantidades elevadas como ocurre en muchos casos y que en ocasiones ni siquiera provoca síntomas. El colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.
Pero, ¿Cómo cuidar el corazón con dieta? ¿Qué debo comer para evitar enfermedades cardíacas? ¿Cuáles son los mejores alimentos para el corazón? ¿Qué come un cardiólogo?
Un cardiólogo de la Universidad de Harvard ha revelado los alimentos que come para tener su colesterol bajo control y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Quizá esto pueda darte una idea de lo que podrías incluir en tu dieta.
Alimentos para bajar colesterol y cuidar el corazón
Son varios los alimentos que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol naturalmente y proteger el corazón.
El Dr. Kyle Pond, jefe de cardiología del Hospital Mount Auburn de Harvard, le ha dicho a Harvard Health que tiene los mismos problemas de colesterol que sus pacientes y ha compartido los alimentos que come para su salud cardíaca.
"Tengo los mismos problemas de colesterol que mis pacientes. Si bien no sigo una dieta específica, he hecho cambios significativos en mis hábitos alimenticios", dijo el médico.
Lo principal en la dieta del cardiólogo son las verduras.
"Comer verduras es esencial, y trato de tomar una ensalada diaria con nutrientes como verduras, garbanzos y carnes magras como pollo o salmón", comentó.
La Asociación Americana del Corazón recomienda llenar la mitad del plato con frutas y verduras para cumplir con la recomendación de 2 1/2 tazas de verduras y 2 tazas de fruta al día.
Otro cambio alimenticio que ha hecho el médico de Harvard para cuidar su salud cardiovascular es no saltarse el desayuno.
"Antes me saltaba el desayuno, pero ahora empiezo cada día con una comida saludable, como yogur natural con arándanos y un poco de granola", contó.
Un estudio, publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología, mostró que las personas que nunca desayunaban tenían un 87 % más de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular que quienes desayunaban a diario.
"Estos pequeños cambios han mejorado mis niveles de colesterol", asegura el médico.
¿Qué nivel de colesterol es preocupante?
Ahora bien, para saber si nuestro nivel de colesterol es peligroso, es necesario hacer un examen de sangre.
De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los niveles altos de colesterol total, son los que sobrepasan los 200 mg/dL.
Mientras, los niveles de colesterol saludable para personas mayores de 20 años son:
- Colesterol total: 125 a 200 mg/dL
- Colesterol malo (LDL): Menos de 100 mg/dL
- Colesterol bueno (HDL): 40 mg/dL o mayor
