Es cardiólogo y revela los alimentos que come para controlar su colesterol y cuidar el corazón

El Dr. Kyle Pond, jefe de cardiología del Hospital Mount Auburn de Harvard, le ha dicho a Harvard Health que tiene los mismos problemas de colesterol que sus pacientes y ha compartido los alimentos que come para su salud cardíaca.

"Tengo los mismos problemas de colesterol que mis pacientes. Si bien no sigo una dieta específica, he hecho cambios significativos en mis hábitos alimenticios", dijo el médico.

Lo principal en la dieta del cardiólogo son las verduras.

"Comer verduras es esencial, y trato de tomar una ensalada diaria con nutrientes como verduras, garbanzos y carnes magras como pollo o salmón", comentó.

La Asociación Americana del Corazón recomienda llenar la mitad del plato con frutas y verduras para cumplir con la recomendación de 2 1/2 tazas de verduras y 2 tazas de fruta al día.

verduras verde El cardiólogo de Harvard prioriza las verduras en su dieta.

Otro cambio alimenticio que ha hecho el médico de Harvard para cuidar su salud cardiovascular es no saltarse el desayuno.

"Antes me saltaba el desayuno, pero ahora empiezo cada día con una comida saludable, como yogur natural con arándanos y un poco de granola", contó.

Un estudio, publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología, mostró que las personas que nunca desayunaban tenían un 87 % más de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular que quienes desayunaban a diario.

"Estos pequeños cambios han mejorado mis niveles de colesterol", asegura el médico.

¿Qué nivel de colesterol es preocupante?

Ahora bien, para saber si nuestro nivel de colesterol es peligroso, es necesario hacer un examen de sangre.

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los niveles altos de colesterol total, son los que sobrepasan los 200 mg/dL.

Mientras, los niveles de colesterol saludable para personas mayores de 20 años son:

Colesterol total: 125 a 200 mg/dL

Colesterol malo (LDL): Menos de 100 mg/dL

Colesterol bueno (HDL): 40 mg/dL o mayor

