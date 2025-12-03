¿Cuál es el alimento con más fibra? ¿Qué alimentos contienen mucha fibra? ¿Cómo aumentar la fibra en la dieta? La fibra dietética se puede obtener de varios alimentos. En particular, la quinoa y la avena son buenas fuentes de fibra. Ambas son fáciles de incluir en la dieta y ofrecen numerosos beneficios.
Quinoa vs. avena: ¿Cuál alimento realmente tiene más fibra?
Entre la quinoa y la avena, descubre cuál es el alimento número 1 más rico en fibra dietética. ¿Será el que estás pensando?
Sin embargo, uno de estos alimentos contiene más fibra que el otro. Veamos cuál es el ganador.
Quinoa vs. avena
Uno de los nutrientes que destaca tanto en la quinoa como en la avena es la fibra. Pero, cuál es superior.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) puede ayudarnos a resolverlo.
De acuerdo con los datos del USDA, 100 gramos de quinoa proporcionan 7.1 gramos de fibra.
Ahora es el turno de la avena. El USDA indica que, en 100 gramos de avena hay 10.4 gramos de fibra alimentaria. ¡La ganadora!
Además, es importante destacar que la avena tiene un tipo de fibra que la hace famosa y especial: betaglucano.
"La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada betaglucano, que reduce los niveles de glucosa y colesterol en sangre y el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes", indica Mayo Clinic.
Y agrega: "El betaglucano también promueve la salud intestinal y las bacterias intestinales saludables".
¿Cuánta fibra necesito al día?
La fibra es un nutriente esencial en la dieta, sin embargo, se ha dicho que la ingesta de fibra dietética es baja en la mayoría de las personas.
Entonces, ¿Cuánta fibra deberías comer a diario? MedlinePlus indica que, la recomendación para los niños mayores, adolescentes y adultos es comer de 20 a 35 gramos de fibra al día.
En ese sentido, y para cumplir con la cantidad de fibra diaria, recomiendan agregar fibra gradualmente en un período de unas cuantas semanas para evitar la molestia abdominal.
Además, es importante mantenerse bien hidratados. Según MedlinePlus, el agua ayuda al paso de la fibra a través del aparato digestivo.
¿Qué pasa si como quinoa?
- Puede ayudarte a perder peso
- Mejora la salud intestinal
- Previene enfermedades cardiovasculares
- Previene la diabetes tipo 2
- Ayuda a controlar el colesterol
- Combate el estreñimiento
- Favorece la salud ósea
- Ayuda a ganar masa muscular
¿Qué pasa si como avena?
- Mejora la digestión
- Ayuda a bajar el colesterol
- Combate la inflamación
- Ayuda a regular el azúcar en sangre
- Favorece la pérdida de peso
- Combate el estreñimiento
- Contribuye al cuidado de la piel
- Reduce el riesgo de asma infantil
- Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas
- Combate el daño celular
