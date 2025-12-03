Quinoa vs. avena: ¿Cuál alimento realmente tiene más fibra?

Ahora es el turno de la avena. El USDA indica que, en 100 gramos de avena hay 10.4 gramos de fibra alimentaria. ¡La ganadora!

Además, es importante destacar que la avena tiene un tipo de fibra que la hace famosa y especial: betaglucano.

"La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada betaglucano, que reduce los niveles de glucosa y colesterol en sangre y el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes", indica Mayo Clinic.

Y agrega: "El betaglucano también promueve la salud intestinal y las bacterias intestinales saludables".

Avena (1).jpg La avena tiene más fibra que la quinoa.

¿Cuánta fibra necesito al día?

La fibra es un nutriente esencial en la dieta, sin embargo, se ha dicho que la ingesta de fibra dietética es baja en la mayoría de las personas.

Entonces, ¿Cuánta fibra deberías comer a diario? MedlinePlus indica que, la recomendación para los niños mayores, adolescentes y adultos es comer de 20 a 35 gramos de fibra al día.

En ese sentido, y para cumplir con la cantidad de fibra diaria, recomiendan agregar fibra gradualmente en un período de unas cuantas semanas para evitar la molestia abdominal.

Además, es importante mantenerse bien hidratados. Según MedlinePlus, el agua ayuda al paso de la fibra a través del aparato digestivo.

¿Qué pasa si como quinoa?

Puede ayudarte a perder peso

Mejora la salud intestinal

Previene enfermedades cardiovasculares

Previene la diabetes tipo 2

Ayuda a controlar el colesterol

Combate el estreñimiento

Favorece la salud ósea

Ayuda a ganar masa muscular

¿Qué pasa si como avena?

Mejora la digestión

Ayuda a bajar el colesterol

Combate la inflamación

Ayuda a regular el azúcar en sangre

Favorece la pérdida de peso

Combate el estreñimiento

Contribuye al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas

Combate el daño celular

