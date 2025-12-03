MÚSICA
Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny arrasó y qué otros artistas fueron los más escuchados
El Spotify Wrapped 2025 ya es un hecho y Bad Bunny se coronó como el artista más escuchado del año. Todas las perlas de la música.
Fue en enero de este mismo año cuando Bad Bunny lanzó su álbum Debí tirar más fotos, el cual se consagró como el más escuchado de 2025 de manera global. Además, él fue el artista más consumido por los usuarios de Spotify en el mundo entero. Un disco que habla sobre la crisis en Puerto Rico, la manera en la que la familia sale a buscar nuevas oportunidades y también es un homenaje a los músicos de ese país.
Spotify Wrapped 2025: qué fue lo más escuchado
Si bien Bad Bunny arrasó en este 2025 y se consagró como todo un artista mainstream, Taylor Swift le siguió los pasos y está en segundo lugar en cuanto a escuchas en los usuarios de Spotify. La norteamericana lanzó el álbum The life of a Showgirl y sin duda rompió absolutamente todo. Sin embargo, toda su música es streameada de manera constante por sus millones de fanáticos alrededor del mundo.
Completan el top 5 de más escuchados de forma global The Weeknd, Drake y Billie Eilish. El primero de ellos lanzó Hurry up tomorrow en enero de este año y no tuvo el alcance que se esperaba. Sin embargo, el artista es el tercero más escuchado en el mundo.
Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh y Fuerza Regida están dentro del top 10 dejando afuera a íconos como Lady Gaga, Justin Bieber, Coldplay o Rihanna (que están en el top 20). Yendo a otros artistas latinos aparecen Rauw Alejandro, Karol G, Feid, Beéle, Anuel AA, Myke Towers y Shakira en una lista de 50 cantantes globales.
La canción más escuchada en el mundo fue Die with a smile de Lady Gaga y Bruno Mars con 1.7 mil millones de reproducciones. Tras esta se consolidó Birds of a feather de Billie Eilish, quien sigue sonando de manera global por varios años consecutivos.
Qué es el Spotify Wrapped
Cada año, en diciembre específicamente, Spotify lanza a cada usuario un informe personalizado con las canciones y artistas que más sonaron de manera personal. Este año agregaron un apartado con cuál es la edad que aparentas según la música que más te gusta. Cada uno tiene un perfil diferente con top de géneros y personalidad. Sin duda es de lo más esperado a fin de año.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Franco Colapinto recibió un contundente mensaje desde Alpine: "Complicado"
La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche
Actor de Stranger Things no aguantó y confesó la noticia que sacudió a todos: "Asquerosa"
Tras la chicana de Pergolini: Pampita explicó por qué cobra las entrevistas