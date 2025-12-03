Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny arrasó y qué otros artistas fueron los más escuchados

La canción más escuchada en el mundo fue Die with a smile de Lady Gaga y Bruno Mars con 1.7 mil millones de reproducciones. Tras esta se consolidó Birds of a feather de Billie Eilish, quien sigue sonando de manera global por varios años consecutivos.

image Taylor Swift fue la segunda artista más escuchada del mundo en Spotify en 2025.

Qué es el Spotify Wrapped

Cada año, en diciembre específicamente, Spotify lanza a cada usuario un informe personalizado con las canciones y artistas que más sonaron de manera personal. Este año agregaron un apartado con cuál es la edad que aparentas según la música que más te gusta. Cada uno tiene un perfil diferente con top de géneros y personalidad. Sin duda es de lo más esperado a fin de año.

