Verano caliente en Luzu TV: Los cambios que anunció Nico Occhiato y ya generan ruido

Quedaron afuera La Novela, Algo va a Picar, Edición Especial y Algo de Música. No es drama, pero sí mensaje: Luzu viaja con lo que sostiene audiencia y deja el resto para febrero.

Nicolás Occhiato apuesta a la grilla para dominar el día completo

La programación difundida por Luzu no necesita demasiada metáfora para entender la estrategia: presencia continua y clima sostenido, sin huecos ni momentos muertos.

FM – 7:00 a 8:00

Antes Que Nadie – 8:00 a 10:00

Nadie Dice Nada – 10:00 a 12:00

Más de lo Mismo – 12:30 a 14:30

La Tarde – 14:30 a 16:30

FM al atardecer – 19:00 a 20:00

tweet-1995517086400229632 La programación busca presencia constante y un clima sostenido para dominar la conversación diaria. Luzu combina vivo, comunidad y circulación rápida en redes para convertir el verano en su mejor vidriera.

Más allá de la grilla, lo que define a Luzu es la lógica que hay detrás: vivo, cercanía, comunidad y contenido que viaja rápido por redes, algo que no todas las señales digitales logran meter en el ADN. Luzu lo entendió temprano y lo convirtió en sistema: si algo pasa en el estudio a las 10 de la mañana, a las 10:07 ya está en TikTok, y a las 10:30 está en Twitter. En verano, con la gente más relajada, esa circulación se potencia sola.

A diferencia de otros jugadores del streaming local, que suelen bajar un cambio en enero, Occhiato usa el verano como vidriera y como espacio para reforzar vínculo con la audiencia: presencia física, playa, invitados que se suman porque están cerca y esa energía de verano que no se puede copiar en un estudio cerrado. Y para Luzu, el verano no es un parate: es un escenario.

Podés ser fanático del canal o no entender del todo la dinámica, pero hay algo innegable: el que mueve primero obliga al resto a reaccionar, y una vez más, Luzu movió primero. Y fuerte.

