Nicolás Occhiato volvió a mover las fichas y Luzu TV confirmó su operativo de verano con una grilla que parece más estratégica que festiva, aunque hay algunos detalles que el propio equipo maneja con cierto sigilo. Desde Pinamar, donde el canal planea instalarse todo enero, se prepara un despliegue que promete más de lo que contaron en el anuncio inicial.
OPERACIÓN VACACIONES
Verano caliente en Luzu TV: Los cambios que anunció Nico Occhiato y ya generan ruido
Nicolás Occhiato prepara una jugada inesperada y Luzu TV se muda a la costa: cambios, sorpresas y programas que quedaron afuera. ¿Qué trama para el verano?
Pinamar, el escenario donde Luzu TV juega de local
La dinámica se repite desde hace 5 años, pero Luzu TV la convirtió en tradición y cada año la estira un poco más. A través de las redes oficiales de Luzu (que hoy funcionan como su propio boletín oficial), Occhiato confirmó que del 5 al 30 de enero todo el equipo va a instalarse otra vez en el Boutique Club de Mar, un lugar que se volvió casi un símbolo del canal: cámaras, sol, arena, gente sacándose fotos y esa mezcla medio caótica pero eficiente que Luzu transformó en estética.
El tanque, como siempre, será Nadie Dice Nada, que mantiene su horario y su protagonismo sin necesidad de explicar demasiado por qué. Pero este año la apuesta no viene solo por lo que ya funciona: Occhiato anunció también que Antes Que Nadie y Patria y Familia se suben al operativo completo, reforzando una mañana que para Luzu es casi un ritual comunitario.
Todo esto lo contó él mismo en el vivo, siguiendo la costumbre de confirmar cambios importantes de frente a su audiencia, sin vueltas y sabiendo que el ida y vuelta inmediato funciona como termómetro.
La novedad del año es FM Luzu, con Cris Vanadía, que tendrá un turno a la mañana y otro a la tarde-noche, una jugada con la que se quiere sumar aire fresco sin desordenar la identidad del canal y, de paso, ocupar horarios donde la competencia flaquea. Después entra Se Fue Larga, de 14:30 a 16:30, completando un bloque que apunta a cubrir todas las franjas donde la gente está tirada en la playa o volviendo del almuerzo.
Quedaron afuera La Novela, Algo va a Picar, Edición Especial y Algo de Música. No es drama, pero sí mensaje: Luzu viaja con lo que sostiene audiencia y deja el resto para febrero.
Nicolás Occhiato apuesta a la grilla para dominar el día completo
La programación difundida por Luzu no necesita demasiada metáfora para entender la estrategia: presencia continua y clima sostenido, sin huecos ni momentos muertos.
-
FM – 7:00 a 8:00
-
Antes Que Nadie – 8:00 a 10:00
-
Nadie Dice Nada – 10:00 a 12:00
-
Más de lo Mismo – 12:30 a 14:30
-
La Tarde – 14:30 a 16:30
-
FM al atardecer – 19:00 a 20:00
Más allá de la grilla, lo que define a Luzu es la lógica que hay detrás: vivo, cercanía, comunidad y contenido que viaja rápido por redes, algo que no todas las señales digitales logran meter en el ADN. Luzu lo entendió temprano y lo convirtió en sistema: si algo pasa en el estudio a las 10 de la mañana, a las 10:07 ya está en TikTok, y a las 10:30 está en Twitter. En verano, con la gente más relajada, esa circulación se potencia sola.
A diferencia de otros jugadores del streaming local, que suelen bajar un cambio en enero, Occhiato usa el verano como vidriera y como espacio para reforzar vínculo con la audiencia: presencia física, playa, invitados que se suman porque están cerca y esa energía de verano que no se puede copiar en un estudio cerrado. Y para Luzu, el verano no es un parate: es un escenario.
Podés ser fanático del canal o no entender del todo la dinámica, pero hay algo innegable: el que mueve primero obliga al resto a reaccionar, y una vez más, Luzu movió primero. Y fuerte.
