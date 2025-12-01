La guerra entre LUZU TV y OLGA: Migue Granados analizó la feroz competencia del streaming

Sin embargo, señaló que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría. "En los mismos programas de tele que decían: 'Se robó figuras'. No es robar", aseguró al criticar a los medios tradicionales de comunicación.

Yanina Latorre eligió entre Migue Granados y Nicolás Occhiato

Hace algunos días Yanina Latorre fue quien habló del enfrentamiento entre Migue Granados y Nicolás Occhiato y no dudó en elegir a uno de los dos.

Por medio del programa radial que conduce en El Observador manifestó tajante: "Migue Granados se hace el boludo, yo prefiero la gente que va de frente".

Por otro lado, recordó cuando estuvo como invitada en el programa Soñé que volaba, que conduce el rosarino, y contó: "Cuando yo fui de invitada a OLGA de invitada a lo de Migue Granados a mí no me hicieron divertir". "A mí me sentaron en un banquillo de acusados", sostuvo la comunicadora al respecto de las preguntas que les hicieron en torno a por qué se dedicaba a hacer chimentos.

"Ni siquiera me bardearon, me acusaron como si yo hiciera algo ilegal", añadió posteriormente dejando en claro que si tuviera que elegir se quedaría con el exnovio de Flor Vigna que se perfila a ser uno de los grandes ganadores en la entrega de galardones.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta