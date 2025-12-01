3 secretos para encontrar vuelos baratos que las aerolíneas esconden

Por otro lado siempre hay que tener en cuenta los vuelos con escala. Muchas veces son más baratos que los directos y no hay demasiada diferencia en la cantidad de horas que se está en el aire. También podés dividir el vuelo final si tu viaje es a Europa: ir directo hacia un destino (ejemplo Madrid) y después en un vuelo corto (Roma/París/etc) que te podría hacer ahorrar bastante dinero.