Las aerolíneas tienen algunos secretos imprescindibles para conseguir vuelos baratos en cualquier momento del año. Cerca de las vacaciones de verano muchos quieren viajar y hay varios consejos ideales para gastar menos y no tener que derrochar de más. Seguí estos pasos para poder acceder a descuentos.
TOMÁ NOTA
3 secretos para encontrar vuelos baratos que las aerolíneas esconden
Las aerolíneas esconden ciertos trucos imprescindibles para encontrar vuelos baratos o con descuentos. Secretos que van a salvar tus vacaciones.
Encontrar vuelos baratos no tiene que ser una odisea, ya que hay algunos trucos que quizá no conocés y son muy necesarios para que tus próximas vacaciones sean lo más económicas que se pueda.
Cómo encontrar vuelos baratos
Uno de los trucos que muchos conocen para encontrar vuelos baratos es buscar en modo incógnito en los distintos sitios web. De esta manera no van a poder reconocer que ya hiciste consultas por esa ruta en específico.
Por otro lado siempre hay que tener en cuenta los vuelos con escala. Muchas veces son más baratos que los directos y no hay demasiada diferencia en la cantidad de horas que se está en el aire. También podés dividir el vuelo final si tu viaje es a Europa: ir directo hacia un destino (ejemplo Madrid) y después en un vuelo corto (Roma/París/etc) que te podría hacer ahorrar bastante dinero.
Hay varios sitios que comparan vuelos entre muchas aerolíneas a la vez como puede ser Skyscanner o TurismoCity. Estos van a hacer el trabajo por vos y resolver cuál de todos te conviene comprar dependiendo del día, equipaje y sobre todo el costo de los mismos con diferentes compañías.
