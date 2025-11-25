Un parque acuático es diversión asegurada para el verano y sobre todo para pasar el intenso calor que se viene en los próximos meses. Buenos Aires tiene un complejo espectacular con toboganes gigantes, muchas piletas y espacios para compartir con los más chicos.
Furor por el parque acuático gratuito de Buenos Aires que tenés que conocer ya
Nada mejor que una buena visita a un parque acuático para empezar las vacaciones de la mejor manera. Estos lugares reúnen diversión, agua y espacios también para los adultos con parrilla, reposeras y mesas. No vas a querer irte nunca. Se trata de un lugar muy visitado.
El parque acuático que todos visitan en verano
Este es el parque acuático de Villa Albertina, en la localidad de Lomas de Zamora. El mismo es municipal y cuenta con varias piletas y toboganes ideal para ir con los más chicos y disfrutar de un buen momento. Las inscripciones para ingresar se realizan en el sitio web.
Para poder acceder de manera gratuita se deberá constatar domicilio en la localidad de Lomas de Zamora, además de ser mayor de 18 años para generar la reserva. Los lunes se llevará adelante la reserva para el miércoles, jueves y viernes de la semana, mientras que los miércoles podrán inscribirse aquellos que quieran asistir los sábados, domingos y feriados. Así lo explican en su sitio web.
El predio cuenta con cancha de básquet, espacio para descansar, piletas y toboganes espectaculares. Una manera de disfrutar del verano sin gastar de más y tener una actividad ideal para hacer con los más chicos de la familia.
