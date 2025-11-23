El calor llegó a Buenos Aires y aunque faltan algunos días para que el verano sea oficial, las temperaturas elevadas no esperan al calendario. Con el termómetro aumentando, vuelve la búsqueda de planes refrescantes que solucionen las tardes sofocantes. Y en ese menú de opciones, el parque acuático, es ese clásico que nunca falla: los chicos se divierten y los grandes finalmente pueden sentarse a descansar sin escuchar un "me aburro" cada cinco minutos.
¡FUROR TOTAL!
El parque acuático a 40 minutos de CABA donde todos quieren ir ya
Toboganes, piletas de olas y zona infantil te esperan en este parque acuático, con promo 2x1. Toda la info sobre fechas, horarios y precios, en la nota.
Aquafan, el complejo ubicado en Vivanco 1509, Tigre, anunció a través de sus redes sociales que la temporada está a punto de comenzar. Con casi 5000 seguidores atentos a cada novedad, el lugar que queda a menos de 40 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA) reveló que abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre. La elección de la fecha no es casual: el lunes 8 de diciembre es feriado nacional, lo que transforma ese fin de semana en una oportunidad ideal para quienes buscan aprovechar tres días consecutivos de descanso sin necesidad de pedir vacaciones en el trabajo.
Ahora bien, para quienes prefieren organizarse con tiempo, el parque lanzó una promoción que vale la pena considerar. A través de su venta anticipada online, disponible en https://laticketera.com.ar/aquafan, se podrá acceder a un pasaporte 2x1 por $32.100. Este beneficio estará disponible para su uso, desde el 5 hasta el 30 de diciembre, es decir, prácticamente todo el mes. Una alternativa interesante para familias numerosas o grupos de amigos que buscan economizar.
En cuanto al funcionamiento, Aquafan estableció que durante diciembre abrirá sus puertas a las 10:00 de la mañana, mientras que el cierre de las atracciones se producirá a las 18:30 hs. Sin embargo, no funcionará todos los días. Los días habilitados serán los siguientes: viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8; viernes 12, sábado 13 y domingo 14; viernes 19, sábado 20, domingo 21, lunes 22 y martes 23; viernes 26, sábado 27, domingo 28, lunes 29 y martes 30. Además, confirmaron que el jueves 1 de enero también estarán operativos, sumándose así al primer día del año nuevo.
Feriado XL vuelve ideal la visita a este parque acuático de Tigre
Un dato relevante para quienes planifiquen la visita: toda persona mayor de 3 años deberá abonar su pasaporte. Este ticket de ingreso incluye acceso a una variedad considerable de instalaciones. Entre ellas, la zona infantil con splash, torres y cuatro tipos de toboganes diseñados especialmente para niños menores de 8 años. También podrán disfrutar de la pileta de olas artificiales, pileta climatizada y jacuzzi.
En cuanto a los toboganes para todas las edades, la oferta es amplia: El Abismo, Black Hole, Río Bravo, Turbolance, Multisurf y Aqua Tube. Cada uno promete distintas experiencias, adaptándose a los diferentes perfiles de visitantes, desde los más audaces hasta quienes prefieren emociones moderadas.
Sobre las formas de pago, el parque brinda flexibilidad, dado que se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, mientras que quienes tengan la tarjeta Visa del Banco Santander podrán extender el plan a 6 cuotas sin recargos. Un punto importante a tener en cuenta es que este pasaporte corresponde a un único acceso, permitiendo permanecer en las instalaciones durante toda la jornada.
No obstante, para quienes necesiten información adicional o quieran conocer más detalles sobre servicios, medidas de seguridad o cualquier consulta específica, desde Aquafan recomiendan ingresar directamente a su página web oficial, donde se encuentra toda la información actualizada sobre la temporada que está por comenzar.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
Viviana Canosa prendió el ventilador y Javier Milei cayó en la volteada: "Me quieren..."
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?