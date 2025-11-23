El parque acuático a 40 minutos de CABA donde todos quieren ir ya

En cuanto a los toboganes para todas las edades, la oferta es amplia: El Abismo, Black Hole, Río Bravo, Turbolance, Multisurf y Aqua Tube. Cada uno promete distintas experiencias, adaptándose a los diferentes perfiles de visitantes, desde los más audaces hasta quienes prefieren emociones moderadas.

Sobre las formas de pago, el parque brinda flexibilidad, dado que se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, mientras que quienes tengan la tarjeta Visa del Banco Santander podrán extender el plan a 6 cuotas sin recargos. Un punto importante a tener en cuenta es que este pasaporte corresponde a un único acceso, permitiendo permanecer en las instalaciones durante toda la jornada.

image Aquafan.

No obstante, para quienes necesiten información adicional o quieran conocer más detalles sobre servicios, medidas de seguridad o cualquier consulta específica, desde Aquafan recomiendan ingresar directamente a su página web oficial, donde se encuentra toda la información actualizada sobre la temporada que está por comenzar.

