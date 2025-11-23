urgente24
MUNDO Claudia Sheinbaum > México > transportistas

¿DESESTABILIZACIÓN EN MÉXICO?

Claudia Sheinbaum enfrenta una marcha conjunta de transportistas y Generación Z

Claudia Sheinbaum, que pertenece al progresista MORENA, afirmó que operan en México desde la derecha a través de gremialistas afines y medios concentrados.

23 de noviembre de 2025 - 20:12
Claudia Sheinbaum y AMLO

Claudia Sheinbaum y AMLO

La presidenta de México arrancó su gestión con niveles de apoyo muy importantes pero, al cumplir un año de gestión, el asesinato de un alcalde en el Estado de Michoacán (Carlos Manzo, ciudad de Uruapán) inclinó la balanza en su contra.

El citado Jefe Comunal había desatado una suerte de guerra personal contra los narcos. Por ello, el crimen fue aprovechado por los sectores más conservadores y se utilizó lo sucedido como una bandera opositora. El citado Jefe Comunal había desatado una suerte de guerra personal contra los narcos. Por ello, el crimen fue aprovechado por los sectores más conservadores y se utilizó lo sucedido como una bandera opositora.

La primera protesta masiva contra la primera mandataria tuvo lugar el 15 de noviembre

Seguir leyendo

Los reclamos por la inseguridad subieron de tono y muchos manifestantes llegaron a pedir la destitución de Sheinbaum.

Grupos de jóvenes encapuchados irrumpieron con violencia contra las fuerzas de seguridad y la respuesta de los uniformados dejó un saldo de más de 120 heridos, varios de ellos policías.

Ahora, el 24 de noviembre, quienes combaten a MORENA suben su apuesta y utilizarán a los camioneros y transportistas como fuerza de choque para bloquear carreteras e intentar un desabastecimiento.

image
Transportistas preparan un gran bloqueo en protesta contra la gesti&oacute;n de Claudia Sheinbaum

Transportistas preparan un gran bloqueo en protesta contra la gestión de Claudia Sheinbaum

¿Quiénes están detrás de las manifestaciones?

1-Entre los convocantes se encuentran miembros de 2 fuerzas que ya han gobernado el país azteca: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

2-Los medios de comunicación. Especialmente, una figura: Ricardo Salinas Pliego, el presidente de TV Azteca.

El magnate se puso al frente de la convocatoria, llamó a movilizar, hizo transmisiones de horas y horas y realizó una cobertura como si se tratara de una verdadera revolución.

3-Estados Unidos también se convirtió en un actor. El canciller Marco Rubio intervino de manera persistente a favor delos descontentos.

Además, dentro de las filas de los convocantes hubo organizaciones financiadas por EEUU.

image
Manifestaciones anti semitas contra la presidenta Claudia Sheinbaum

Manifestaciones anti semitas contra la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador representan un proyecto progresista, de centro izquierda que se apoya en la universalización de programas en educación, salud y vivienda.

¿Qué ocurrirá el lunes 24 de noviembre? ¿Recrudecerá la violencia o existirá una manifestación simplemente pacífica? ¿Qué ocurrirá el lunes 24 de noviembre? ¿Recrudecerá la violencia o existirá una manifestación simplemente pacífica?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES