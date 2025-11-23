Claudia Sheinbaum enfrenta una marcha conjunta de transportistas y Generación Z

Ahora, el 24 de noviembre, quienes combaten a MORENA suben su apuesta y utilizarán a los camioneros y transportistas como fuerza de choque para bloquear carreteras e intentar un desabastecimiento.

image Transportistas preparan un gran bloqueo en protesta contra la gestión de Claudia Sheinbaum

¿Quiénes están detrás de las manifestaciones?

1-Entre los convocantes se encuentran miembros de 2 fuerzas que ya han gobernado el país azteca: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

2-Los medios de comunicación. Especialmente, una figura: Ricardo Salinas Pliego, el presidente de TV Azteca.

El magnate se puso al frente de la convocatoria, llamó a movilizar, hizo transmisiones de horas y horas y realizó una cobertura como si se tratara de una verdadera revolución.

3-Estados Unidos también se convirtió en un actor. El canciller Marco Rubio intervino de manera persistente a favor delos descontentos.

Además, dentro de las filas de los convocantes hubo organizaciones financiadas por EEUU.

image Manifestaciones anti semitas contra la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador representan un proyecto progresista, de centro izquierda que se apoya en la universalización de programas en educación, salud y vivienda.

¿Qué ocurrirá el lunes 24 de noviembre? ¿Recrudecerá la violencia o existirá una manifestación simplemente pacífica?