El doble ganador del Oscar Kevin Spacey reveló que no tiene hogar y sobrevive cantando clásicos en un nightclub de Chipre, miles de kilómetros lejos de las luces de Hollywood donde alguna vez fue una de las estrellas más brillantes de la industria.
CANCELADO POR SIEMPRE
Kevin Spacey sueña con un round 2 en Hollywood: "No tengo casa, busco trabajo"
Kevin Spacey, el actor ganador del Oscar, confiesa que vive en hoteles y Airbnb mientras espera que Hollywood le dé una segunda oportunidad.
Un paria de Hollywood: Kevin Spacey
En una extensa entrevista publicada por The Telegraph, Spacey, de 66 años, confesó sin filtros su dura realidad: "Vivo en hoteles, vivo en Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar". El actor perdió su vivienda en Baltimore por ejecución hipotecaria y ahora subsiste de maletas en maletas.
La caída en desgracia de Spacey comenzó en 2017, cuando el actor Anthony Rapp le contó a BuzzFeed que el protagonista de "House of Cards" le hizo insinuaciones sexuales cuando él tenía apenas 14 años. Aunque un jurado civil falló a favor de Spacey en ese caso, las acusaciones abrieron la caja de Pandora y otros lo señalaron por comportamiento inapropiado
De todos modos, acá se dejará un fragmento del 2024 al respecto:
Spacey admitió haber sido "demasiado cariñoso" y "tocar a alguien sexualmente de una manera que no sabía que no querían en ese momento". Sin embargo, ningún tribunal penal o civil lo encontró culpable: en julio de 2023, una corte londinense lo absolvió de agredir sexualmente a cuatro hombres, y un fiscal de Massachusetts desestimó otro caso en 2019.
¿Volverá el rey del escándalo?
Pese a las absoluciones, Hollywood lo canceló. Netflix lo echó de "House of Cards" tras reportes de conducta inapropiada en el set, y desde entonces el trabajo de alto perfil desapareció. Ahora canta standards en un boliche chipriota, esperando el milagro.
Spacey se compara con los guionistas perseguidos durante la "caza de brujas" de Hollywood en los años 50. Cree que basta un llamado de Martin Scorsese o Quentin Tarantino para que la lista negra termine: "Si llaman a mi manager mañana, se acabó. Será un honor cuando ese nivel de talento levante el teléfono".
Los fanáticos en Chipre no parecen perturbados: "¡Lo absolvieron! ¿No es suficiente?", preguntó uno tras el show. Spacey insiste en que su redención llegará: "Y creo que va a pasar".
