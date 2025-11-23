Kevin Spacey sueña con un round 2 en Hollywood: "No tengo casa, busco trabajo"

Embed - KEVIN SPACEY HABLA POR PRIMERA VEZ

Spacey admitió haber sido "demasiado cariñoso" y "tocar a alguien sexualmente de una manera que no sabía que no querían en ese momento". Sin embargo, ningún tribunal penal o civil lo encontró culpable: en julio de 2023, una corte londinense lo absolvió de agredir sexualmente a cuatro hombres, y un fiscal de Massachusetts desestimó otro caso en 2019.

¿Volverá el rey del escándalo?

Pese a las absoluciones, Hollywood lo canceló. Netflix lo echó de "House of Cards" tras reportes de conducta inapropiada en el set, y desde entonces el trabajo de alto perfil desapareció. Ahora canta standards en un boliche chipriota, esperando el milagro.

Spacey se compara con los guionistas perseguidos durante la "caza de brujas" de Hollywood en los años 50. Cree que basta un llamado de Martin Scorsese o Quentin Tarantino para que la lista negra termine: "Si llaman a mi manager mañana, se acabó. Será un honor cuando ese nivel de talento levante el teléfono".

image

Los fanáticos en Chipre no parecen perturbados: "¡Lo absolvieron! ¿No es suficiente?", preguntó uno tras el show. Spacey insiste en que su redención llegará: "Y creo que va a pasar".

