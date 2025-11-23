Octavos: Central Córdoba reaccionó a tiempo y Argentinos Juniors fue una aplanadora

Entonces, Varaldo empató el partido 1-1.

El árbitro Arasa también expulsó injustamente a Romaña. En una jugada dividida, Romaña y Perello quedaron cara a cara y el árbitro interpretó una supuesta acción del colombiano que derivó en su expulsión. La primera amarilla fue por su protesta por el penal. Jhohan Romaña dejó con 10 jugadores en cancha al ‘Ciclón’ al 71'.

Apenas Arasa otorgó un tiempo suplementario de 4', Moyano desbordó con potencia, dejó rivales en el camino y asistió atrás a Florentín, que definió con precisión.

Del lado de San Lorenzo hubo reclamos hacia el árbitro, convencidos de que el partido se les escapó por decisiones que los perjudicaron.

Argentinos Juniors

Vélez Sarfield cayó ante Argentinos Juniors y así el equipo de Nicolás Diez eliminó a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura. Ahora enfrentará al ganador del partido entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto no clasificó a ninguna copa internacional para 2026.

Minguno de los pudo romper el 0-0 en el 1er. tiempo y ambos arqueros fueron espectadores de lujo en el estadio José Amalfitani.

En el complemento, a los 58', el mediocampista Hernán López Muñoz convirtió el 0-1 para Argentinos Juniors: recuperó el balón Federico Fattori en el mediocampo pero sobre la izquierda, se la cedió a López Muñoz, quien a la medialuna del área y disparó a la derecha del guardameta Tomás Marchiori.

A los 63', nuevamente López Muñoz aumentó la ventaja: Tomas Molina hizo un pase en profundidad al ex River quien, con la marca de 2 defensores y el achique del arquero Marchiori, 'picó' la pelota y anotó el 0-2.

