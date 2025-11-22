G20: Argentina se abre por falta de consenso y discrepancias geopolíticas

Argentina consideró que el enfoque del documento era "parcial", ya que, según su postura oficial, omitió el contexto regional y las causas estructurales del conflicto. Quirno expresó que estaban "profundamente preocupados" por cómo se enmarcaban estas cuestiones. El canciller recordó la reciente Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que enfatiza la necesidad de una paz justa y duradera.

A pesar de no firmar el compromiso, Cancillería reafirmó el "pleno compromiso" de Argentina con el espíritu de cooperación definido del G20. El país manifestó su convicción de que el foro solo podrá trabajar constructivamente mediante "un diálogo genuino, el respeto del consenso y la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".

