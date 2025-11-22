La novedad difundida por redes sociales dejó en claro que las "designaciones implican una continuidad del rumbo”, tal lo afirmado. Alejandra Monteoliva, por Patricia Bullrich y un ministro de Defensa de origen militar, impensado hasta ahora, Los cambios se harán el 10 de diciembre, cuando los actuales funcionarios asuman sus bancas en el Congreso
NUNCA ANTES DESDE 1983
Patricia Bullrich confirmó a Monteoliva y Luis Petri a militar en Defensa
Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa. Reconocimiento de Luis Petri.
Monteoliva quedará al frente del ministerio de Seguridad, mientras que en Defensa asumirá el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.
La decisión también fue comunicada por la Oficina del Presidente en la red social X.Luego completa: “Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.
En X Patricia Bullrich posteóLa ministra agregó
Para la Oficina del Presidente, Monteoliva fue una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.
"Intachable carrera"
El comunicado de la oficina del Presidente remarcó
En ese orden acotó
Posteo de Luis Petri
Muchas felicitaciones y muchas gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria
