Patricia Bullrich confirmó a Monteoliva y Luis Petri a militar en Defensa

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa. Reconocimiento de Luis Petri.

22 de noviembre de 2025 - 18:46
Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad

Por GUILLERMO CARRIL

La novedad difundida por redes sociales dejó en claro que las "designaciones implican una continuidad del rumbo”, tal lo afirmado. Alejandra Monteoliva, por Patricia Bullrich y un ministro de Defensa de origen militar, impensado hasta ahora, Los cambios se harán el 10 de diciembre, cuando los actuales funcionarios asuman sus bancas en el Congreso

Monteoliva quedará al frente del ministerio de Seguridad, mientras que en Defensa asumirá el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

La decisión también fue comunicada por la Oficina del Presidente en la red social X.El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados Luego completa: “Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

En X Patricia Bullrich posteó Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa La ministra agregó Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden.

Para la Oficina del Presidente, Monteoliva fue una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

image
El Presidente Javier Milei, junto al nuevo ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

"Intachable carrera"

El comunicado de la oficina del Presidente remarcó

Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas

En ese orden acotó

Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados.

Posteo de Luis Petri

Muchas felicitaciones y muchas gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria

