Mauricio Macri está promocionando un libro de su autoría en el que relata su relación con su padre, el fallecido empresario Franco Macri. Como parte de ese trabajo de difusión, el exPresidente de la Nación y líder del PRO concedió una entrevista a Hernán Iglesias Illa, director de la revista Seul y exfuncionario del gobierno de Cambiemos.
ENTREVISTA
Macri dice que está "retirado" de la política "en un alto porcentaje" (y palo para Larreta y Bullrich)
El exPresidente y líder del PRO dio una entrevista en la que reconoció que está cerca del fin de su ciclo en la política.
Entre las referencias al libro y descripciones muy críticas de su vínculo con su padre, Macri aseguró, ante la pregunta, que está retirado de la política "en un alto porcentaje".
"No haber querido competir en el 2023 marcó una divisorias de aguas", sostuvo.
Macri relató conversaciones en las que le preguntaron "si ganaba, por qué no lo hizo", por qué no compitió por otro mandato, luego de haber perdido su reelección 4 años antes.
"Porque no tiene que ver con ganar. Ganar es el medio para el fin. El fin es ir a transformar, a hacer, y tenés que tener la convicción, la energía, la seguridad de que asumís una responsabilidad y las vas a llevar a cabo", dijo.
Afirmó que en ese punto no se puede decir "ahora me arrepentí y me voy a casa".
"El viaje yo lo conozco. Cuando lo conocés, por la misma puerta que entró la experiencia, se fue la inconsciencia", graficó.
Durante la entrevista Macri hizo una reivindicación de Marcos Peña, quien fue su jefe de Gabinete durante los 4 años de su mandato, al sostener que fue "injustamente valorado" en su desempeño.
Por el contrario, aunque sin nombrarlos, fue duro con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes fueron sus aliados en el PRO durante muchos años.
Macri apuntó contra ellos cuando reconoció que "no me fue bien" en la tarea de construir su sucesor.
"Las 2 personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina y eso la gente lo percibió: que era más la ambición personal de ellos que el sueño que querían realizar", dijo sobre los dirigentes del PRO que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio, en la que se impuso la actual ministra de Seguridad, pero sin lograr llegar al balotaje de aquel año.
