Macri dice que está "retirado" de la política "en un alto porcentaje" (y palo para Larreta y Bullrich)

Afirmó que en ese punto no se puede decir "ahora me arrepentí y me voy a casa".

"El viaje yo lo conozco. Cuando lo conocés, por la misma puerta que entró la experiencia, se fue la inconsciencia", graficó.

Durante la entrevista Macri hizo una reivindicación de Marcos Peña, quien fue su jefe de Gabinete durante los 4 años de su mandato, al sostener que fue "injustamente valorado" en su desempeño.

Por el contrario, aunque sin nombrarlos, fue duro con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes fueron sus aliados en el PRO durante muchos años.

Macri apuntó contra ellos cuando reconoció que "no me fue bien" en la tarea de construir su sucesor.

"Las 2 personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina y eso la gente lo percibió: que era más la ambición personal de ellos que el sueño que querían realizar", dijo sobre los dirigentes del PRO que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio, en la que se impuso la actual ministra de Seguridad, pero sin lograr llegar al balotaje de aquel año.

Embed - #46 | Mauricio Macri

