La nueva miniserie de 6 episodios que ya es furor y mirás en una tarde

Ahora bien, Netflix aprovecha la estética tipo robo elegante, esa que recuerda un poco a La gran estafa, pero sin la fantasía aspiracional ni el glamour importado: acá lo que mueve todo es la desesperación, la precariedad y la sensación de que, si no se hace ahora, no se hace nunca. Y, como dato para quien quiera organizar su semana: dura 6 episodios y es súper maratoneable.

Lo que Netflix no contó explícitamente sobre el fraude del Melate

Cuando uno lee la historia real, que salió publicada en El Heraldo, entiende por qué la serie funciona tan bien. El 22 de enero de 2012, mientras millones de mexicanos miraban la tele esperando que su suerte cambiara, 12 empleados de Just Marketing, la empresa contratada para transmitir los sorteos, estaban ejecutando un plan que venían preparando hacía días.

La idea consistía en grabar el sorteo un rato antes, manipular los números ganadores y después emitir esa grabación como si fuera un vivo, mientras ellos compraban los billetes con la combinación que ya sabían que iba a aparecer.

El sorteo salió impecable: las esferas con sus números, la edecán anunciando 06, 12, 15, 24, 25, 49 y otra tanda complementaria, la funcionaria de Gobernación que dio el visto bueno desde otro sitio, todo perfectamente coreografiado y sin una sola señal de alarma.

La trampa había sido tan prolija que los números se infiltraron en la transmisión como si nada, algo que la propia serie reproduce con un nivel de detalle que hace que uno entienda por qué nadie sospechó de entrada.

image El fraude fue ejecutado por 12 empleados que grabaron el sorteo antes y lo hicieron pasar por vivo, comprando boletos con los números arreglados. El plan cayó cuando una coordinadora detectó vínculos sospechosos, la PGR congeló las cuentas y el dinero jamás apareció.

Pero el plan maestro de estos empleados se desmoronó de inmediato por varios errores groseros. Según El Heraldo, Annie Castillo, coordinadora técnica de Pronósticos, se dio cuenta de que algo no cerraba: quienes reclamaban el premio eran familiares de empleados de la misma empresa que hacía la transmisión y varios de los involucrados no fueron a trabajar al día siguiente, una coincidencia demasiado tosca como para pasarla por alto.

A partir de ese momento, la Procuraduría General (PGR) congeló las cuentas, decomisó los depósitos y frenó la posibilidad de que los defraudadores disfrutaran el botín. Aun así, el dinero nunca apareció, y ese dato lo retoma la serie y lo subraya Alberto Guerra en entrevistas: "Lo que más me sorprende es que, 13 años después, todavía no aparece el dinero, y nadie sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron, eso me parece increíble".

Embed

Y acá viene lo más absurdo de todo: como en México el fraude no era un delito grave, ninguno de los implicados terminó condenado, muchos siguieron el proceso en libertad y lo único que cambió de verdad fue que se prohibieron para siempre las grabaciones previas en programas de concursos, para evitar que el público perdiera lo poco que quedaba de confianza en el sistema.

Todo ese trasfondo es lo que convierte a Me late que sí en algo más que un thriller cómico para pasar el rato: es una radiografía incómoda de un sistema que deja demasiados huecos y de gente que, si se lo propone, puede encontrar la grieta exacta por donde colarse. Una serie que no solo cuenta un caso, sino que deja esa inquietud que dura incluso después de apagar la tele.

Embed

