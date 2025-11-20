urgente24
Repechaje Mundial 2026: Italia y una llave difícil, Bolivia va con Surinam

Se sorteó el repechaje intercontinental y el de UEFA para el Mundial 2026, Bolivia se cruza con Surinam e Italia tiene un cuadro complicado.

20 de noviembre de 2025 - 14:27
Bolivia jugará las semifinales del repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026 con Surinam.

En semifinal se medirá ante Irlanda del Norte, que llega al repechaje desde la Nations League y no desde las eliminatorias. El encuentro será en Italia todavía no se definió la fecha exacta, sino que será entre el 23 y 30 de marzo de 2026. El ganador de esta llave irá con el vencedor de Gales y Bosnia, que juegan en el Reino Unido. Si Italia pasa a Irlanda del Norte deberá definir en Gales o Bosnia y eso será complicado.

Screenshot_20251120-094655_YouTube
Todas las llaves del repechaje de UEFA para el Mundial 2026.

El resto de los cruces de UEFA son los siguientes:

Llave 2

  • Ucrania-Suecia
  • Polonia-Albania

Llave 3

  • Turquía-Rumania
  • Eslovaquia-Kosovo

Llave 4

  • Dinamarca-Macedonia del Norte
  • República Checa-República de Irlanda
Screenshot_20251120-091502_YouTube

Bolivia y un cuadro que le permite soñar

Además del repechaje UEFA se sorteó el intercontinental, donde está Bolivia. El conjunto sudamericano tuvo un buen sorteo. En semifinales se enfrentará a Surinam, el más accesible de los 3 rivales que le podía tocar. En caso de ganar jugará la final ante Irak, otro rival que puede vencer.

En la otra llave Nueva Caledonia va con Jamaica y el ganador enfrentará a la República Democrática del Congo que espera en la final. Cabe aclarar que todos los partidos los jugarán en terreno neutral, ya que se disputarán en Guadalajara, México. También será entre el 23 y 30 de marzo del 2026.

