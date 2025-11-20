Repechaje Mundial 2026: Italia y una llave difícil, Bolivia va con Surinam

Turquía-Rumania

Eslovaquia-Kosovo

Llave 4

Dinamarca-Macedonia del Norte

República Checa-República de Irlanda

Screenshot_20251120-091502_YouTube

Bolivia y un cuadro que le permite soñar

Además del repechaje UEFA se sorteó el intercontinental, donde está Bolivia. El conjunto sudamericano tuvo un buen sorteo. En semifinales se enfrentará a Surinam, el más accesible de los 3 rivales que le podía tocar. En caso de ganar jugará la final ante Irak, otro rival que puede vencer.

En la otra llave Nueva Caledonia va con Jamaica y el ganador enfrentará a la República Democrática del Congo que espera en la final. Cabe aclarar que todos los partidos los jugarán en terreno neutral, ya que se disputarán en Guadalajara, México. También será entre el 23 y 30 de marzo del 2026.

+ de Golazo24

Interesante tema: por qué Surinam, que está en Sudamérica, no juega en Conmebol

La AFA de Chiqui Tapia sigue alimentando suspicacias con Rosario Central

Chiqui Tapia castigó a Huracán, Deportivo Madryn y Morón pero defendió a los árbitros