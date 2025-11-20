Repechaje Mundial 2026: Italia y una llave difícil, Bolivia va con Surinam

En la mañana del jueves de Argentina en la sede de la FIFA en Zúrich se sortearon las llaves y los cruces de los repechajes europeos y el intercontinental clasificatorios al Mundial 2026. Bolivia tiene un rival accesible, se cruzará ante Surinam en las semifinales, Italia va con Irlanda del Norte, a priori ganable, pero en una hipotética final será visitante.
Italia y otra llave complicada para llegar al Mundial 2026
Se sortearon los 4 cuadros de los repechajes UEFA y si bien a Italia no le tocó el más complicado, capaz el segundo más complicado, el problema es que si llega a la final será visitante, ya que el sorteo no lo benefició.
En semifinal se medirá ante Irlanda del Norte, que llega al repechaje desde la Nations League y no desde las eliminatorias. El encuentro será en Italia todavía no se definió la fecha exacta, sino que será entre el 23 y 30 de marzo de 2026. El ganador de esta llave irá con el vencedor de Gales y Bosnia, que juegan en el Reino Unido. Si Italia pasa a Irlanda del Norte deberá definir en Gales o Bosnia y eso será complicado.
El resto de los cruces de UEFA son los siguientes:
Llave 2
- Ucrania-Suecia
- Polonia-Albania
Llave 3
- Turquía-Rumania
- Eslovaquia-Kosovo
Llave 4
- Dinamarca-Macedonia del Norte
- República Checa-República de Irlanda
Bolivia y un cuadro que le permite soñar
Además del repechaje UEFA se sorteó el intercontinental, donde está Bolivia. El conjunto sudamericano tuvo un buen sorteo. En semifinales se enfrentará a Surinam, el más accesible de los 3 rivales que le podía tocar. En caso de ganar jugará la final ante Irak, otro rival que puede vencer.
En la otra llave Nueva Caledonia va con Jamaica y el ganador enfrentará a la República Democrática del Congo que espera en la final. Cabe aclarar que todos los partidos los jugarán en terreno neutral, ya que se disputarán en Guadalajara, México. También será entre el 23 y 30 de marzo del 2026.
