Mundial 2026: Sorpresa por el jugador de Boca que podría ser convocado

Ante la pregunta de si va a jugar para dicho seleccionado, Costa respondió: "¿Cabo Verde? No, no. Yo soy argentino".

Igualmente, lo dicho, parece complicado que juegue para el seleccionado nacional y todo hace indicar que hay chances de que juegue pero para otro equipo de Conmebol.

El conductor de Cuidemos el Fútbol de AZZ, Jerónimo Torres Santoro, aseguró: "me parece que Ayrton Costa tiene serias chances de jugar la Copa del Mundo. No para la Selección Argentina, no para la Selección de Cabo Verde. Para Paraguay".

Ya son varios los jugadores que nacieron en Argentina que por tener familiares cercanos paraguayos juegan en el equipo de Gustavo Alfaro. Todo hace indicar que Costa podría seguir esos pasos también.

Continuidad de Boca Juniors

Ayer lunes 17 de noviembre se confirmó que Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba de Carlos Tévez en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los de Córdoba se salvaron del descenso en las últimas fechas y lograron meterse en zona de playoffs.

El camino del club de la Ribera hacia una posible final sería:

Si pasa a Talleres, se enfrentaría en cuartos al ganador de Argentinos Juniors o Vélez

Si logra pasar dicha instancia, en semifinales, podría cruzarse con River, Racing, Lanús o Tigre

Si bien los de Claudio Úbeda lograron clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores y terminaron primeros en su zona del Clausura, lo que se viene ahora es una etapa totalmente distinta.

El Xeneize necesita de salir campeón para cerrar un mal 2025 de buena manera y corre con la ventaja de que podrá definir en la Bombonera hasta la final.

