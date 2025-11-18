Boca Juniors viene de ganarle 2 a 0 a Tigre y ayer lunes 17 de noviembre se confirmó que el rival del Xeneize en octavos del Torneo Clausura será Talleres de Córdoba de Carlos Tévez. El buen rendimiento del club de la Ribera, hace que algunos de sus jugadores tengan la posibilidad de jugar el Mundial 2026.
¿MERECIDO?
Mundial 2026: Sorpresa por el jugador de Boca que podría ser convocado
Ayrton Costa de Boca Juniors podría ser convocado para el Mundial de 2026 pero no para la Selección que todos esperan.
Uno de los futbolistas que ha sido sondeado, es Ayrton Costa, defensor central de gran nivel en los últimos partidos. Ahora bien, ¿para que seleccionado jugará?
Ayrton Costa y Mundial 2026
Ayrton Costa nació el 12 de julio de 1999 en Quilmes, Argentina.
Si bien lo lógico sería que juegue en la Selección de Lionel Scaloni, no tuvo ninguna convocatoria y todo hace indicar que Lautaro Rivero de River Plate estaría un paso por encima en vistas al Mundial 2026.
En el último tiempo, se habló de la posibilidad de que el defensor de Boca Juniors juegue para Cabo Verde porque el abuelo paterno de Costa es caboverdiano y justo el seleccionado consiguió una histórica clasificación a su primer Mundial.
Ante la pregunta de si va a jugar para dicho seleccionado, Costa respondió: "¿Cabo Verde? No, no. Yo soy argentino".
Igualmente, lo dicho, parece complicado que juegue para el seleccionado nacional y todo hace indicar que hay chances de que juegue pero para otro equipo de Conmebol.
El conductor de Cuidemos el Fútbol de AZZ, Jerónimo Torres Santoro, aseguró: "me parece que Ayrton Costa tiene serias chances de jugar la Copa del Mundo. No para la Selección Argentina, no para la Selección de Cabo Verde. Para Paraguay".
Ya son varios los jugadores que nacieron en Argentina que por tener familiares cercanos paraguayos juegan en el equipo de Gustavo Alfaro. Todo hace indicar que Costa podría seguir esos pasos también.
Continuidad de Boca Juniors
Ayer lunes 17 de noviembre se confirmó que Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba de Carlos Tévez en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Los de Córdoba se salvaron del descenso en las últimas fechas y lograron meterse en zona de playoffs.
El camino del club de la Ribera hacia una posible final sería:
- Si pasa a Talleres, se enfrentaría en cuartos al ganador de Argentinos Juniors o Vélez
- Si logra pasar dicha instancia, en semifinales, podría cruzarse con River, Racing, Lanús o Tigre
Si bien los de Claudio Úbeda lograron clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores y terminaron primeros en su zona del Clausura, lo que se viene ahora es una etapa totalmente distinta.
El Xeneize necesita de salir campeón para cerrar un mal 2025 de buena manera y corre con la ventaja de que podrá definir en la Bombonera hasta la final.
+ EN URGENTE24
Trump lanza un plan para acelerar las visas a hinchas del Mundial 2026
"Es el peor momento que podés vivir", en Godoy Cruz no pueden creer su realidad
"Te voy a romper todo", grave amenaza del árbitro al DT de Huracán: AFA, acorralada