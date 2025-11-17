"Es el peor momento que podés vivir", en Godoy Cruz no pueden creer su realidad

"Cuando te encontrás con un equipo golpeado anímicamente y te miran con dudas, hay que hacer un trabajo más fuerte. De haber tenido dos o tres partidos más, nos podríamos haber salvado", dijo Ramírez en diálogo con DSports Radio.

Riestra y Godoy Cruz igualaron 1-1 en la última fecha, pero al Tomba solo le servía ganar

"Utilizamos a los jugadores que creíamos que teníamos que utilizar. Un plantel largo en número pero corto para este tipo de situación en la que estábamos. Lamentablemente no alcanzó", expresó.

Sobre su futuro, el ex futbolista no pudo asegurar su continuidad porque no sabe qué tiene pensado la dirigencia. Sobre todo teniendo en cuenta que se avecina un tiempo de campaña electoral.

"Todavía no sabemos dónde estamos parados, qué es lo que va a pasar. Va a haber elecciones, no sabemos si se presentan dos listas, tres, una. De momento tenemos contrato y tenemos que trabajar como si todo siguiera normal. Obviamente que hablamos de la posibilidad de seguir y de cómo armar; de hablar con quien esté al mando a ver qué proyectos tiene, si es buscar el ascenso o solamente competir".

Y dijo: "Nos gustaría quedarnos, sabemos lo difícil que es. Hay que preparar un plantel para el Nacional B y para ascender. Son muchos viajes, es muy difícil".

"No es momento de buscar responsables ahora. No vamos a pensar quién es responsable y quién no. Lo que nosotros pensamos lo dejamos entre nosotros. Estamos tranquilos de que hicimos todo lo que pudimos. Encontramos al vestuario como lo encontramos", afirmó Ramírez.

"Es el peor momento que podés vivir", sentenció con una honestidad brutal. "Te estás yendo, estás en la máxima categoría, un club que se hizo tan grande, una institución que creció muchísimo en poco tiempo", añadió.

