Godoy Cruz descendió a la Primera B Nacional. Tras 17 años en la Primera División, el equipo más importante de Mendoza cayó a la segunda división luego de su muy mal 2025. San Martín de San Juan, el otro club importante de Cuyo, también perdió la categoría.
HONESTIDAD BRUTAL
"Es el peor momento que podés vivir", en Godoy Cruz no pueden creer su realidad
Godoy Cruz vive días durísimos tras bajar a la Primera B Nacional luego de 17 años en Primera. El Mago Ramírez, ayudante de campo de Asad, rompió el silencio.
Son días duros para Godoy Cruz. Los hinchas organizaron una movilización para exigirle explicaciones a una dirigencia que jamás pudo torcer el rumbo de la institución. Tres entrenadores tuvo el Tomba a lo largo del año: primero Esteban Solari, después Walter Ribonetto y por último Omar Asad.
Ninguno de ellos fue alternativa suficiente para evitar el temido descenso. Lejos, muy lejos quedó ese muy buen primer semestre de 2024, cuando con el Gato Oldrá como entrenador Godoy Cruz era candidato a llegar lejos en los playoffs de la Copa de la Liga.
Cayó pronto ante Vélez, pero aquella buena campaña le sirvió para sumar puntos en los promedios. El Tomba, en efecto, no se va al descenso por promedios sino porque su pésima performance este año. En la Tabla Anual quedó anteúltimo, superando solo a San Martín de San Juan.
"De haber tenido dos o tres partidos más, nos podríamos haber salvado": a Godoy Cruz no le alcanzó
Tras un par de días (empató ante Deportivo Riestra el sábado), el Mago Ramírez fue el primero en hablar con la prensa. Ex jugador del Tomba en tiempos de bonanza mendocina, llegó como ayudante de campo del Turco Asad para lograr el milagro en el último sprint.
"Cuando te encontrás con un equipo golpeado anímicamente y te miran con dudas, hay que hacer un trabajo más fuerte. De haber tenido dos o tres partidos más, nos podríamos haber salvado", dijo Ramírez en diálogo con DSports Radio.
"Utilizamos a los jugadores que creíamos que teníamos que utilizar. Un plantel largo en número pero corto para este tipo de situación en la que estábamos. Lamentablemente no alcanzó", expresó.
Sobre su futuro, el ex futbolista no pudo asegurar su continuidad porque no sabe qué tiene pensado la dirigencia. Sobre todo teniendo en cuenta que se avecina un tiempo de campaña electoral.
"Todavía no sabemos dónde estamos parados, qué es lo que va a pasar. Va a haber elecciones, no sabemos si se presentan dos listas, tres, una. De momento tenemos contrato y tenemos que trabajar como si todo siguiera normal. Obviamente que hablamos de la posibilidad de seguir y de cómo armar; de hablar con quien esté al mando a ver qué proyectos tiene, si es buscar el ascenso o solamente competir".
Y dijo: "Nos gustaría quedarnos, sabemos lo difícil que es. Hay que preparar un plantel para el Nacional B y para ascender. Son muchos viajes, es muy difícil".
"No es momento de buscar responsables ahora. No vamos a pensar quién es responsable y quién no. Lo que nosotros pensamos lo dejamos entre nosotros. Estamos tranquilos de que hicimos todo lo que pudimos. Encontramos al vestuario como lo encontramos", afirmó Ramírez.
"Es el peor momento que podés vivir", sentenció con una honestidad brutal. "Te estás yendo, estás en la máxima categoría, un club que se hizo tan grande, una institución que creció muchísimo en poco tiempo", añadió.
