Saturday Night Live contra Milei; fiscal Piccardi acorrala a Spagnuolo; Industriales igual que en 1979

2-El fiscal Franco Piccardi tras la detención de Diego Spagnuolo

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad la pasa mal porque su celular (cuyo contenido había sido borrado) está "recuperando la memoria" gracias a técnicos informáticos.

El ex abogado de Javier Milei entregó su celular, pero borró información clave para la causa.

Aun así, la Justicia está recuperando diálogos eliminados, y la situación del ex funcionario (que todavía no declaró en sede tribunalicia) es cada vez más comprometida.

Embed - El celular de Spagnuolo comenzó a "hablar"

3- Industriales argentinos con las mismas quejas de 1979

Los dueños de fábricas tienen en 2025 algunos de los problemas que soportaban en plena dictadura.

Denuncian que el gobierno los pone a competir con países que pagan muchos menos impuestos y acceden a créditos blandos para tecnificarse.

El resultado de este tipo de políticas ya lo conocemos… y no suele ser auspicioso para la industria nacional.

Embed - Déjà vu

4-Cristiano Rattazzi y una bolu frase "para la historia"

El ex dueño de Fiat Argentina, dejó una frase que quedará grabada en los archivos de la TV.

Llamó a los despidos de personal “rotación” y aplaudió la reforma laboral impulsada por el gobierno.

Además, afirmó que en el conurbano bonaerense solo hay “narcotráfico, planes y ladrones”, generando fuerte repudio social y político.