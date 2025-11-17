Saturday Night Live contra Milei; fiscal Piccardi acorrala a Spagnuolo; Industriales igual que en 1979

1-Saturday Night Live volvió a "atender" a Milei
En el popular programa de comedia de USA bromeó nuevamente sobre Donald Trump y el presidente de Argentina.
El programa "Saturday Night Live" cargó contra Javier Milei; el fiscal Franco Piccardi acorrala a Diego Spagnuolo; Industriales argentinos igual que en 1979.
En el popular programa de comedia de USA bromeó nuevamente sobre Donald Trump y el presidente de Argentina.
En un sketch, la supuesta vocera de la Casa Blanca pidió dejar de hablar como todos los días del Caso Jeffrey Epstein.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad la pasa mal porque su celular (cuyo contenido había sido borrado) está "recuperando la memoria" gracias a técnicos informáticos.
El ex abogado de Javier Milei entregó su celular, pero borró información clave para la causa.
Aun así, la Justicia está recuperando diálogos eliminados, y la situación del ex funcionario (que todavía no declaró en sede tribunalicia) es cada vez más comprometida.
Los dueños de fábricas tienen en 2025 algunos de los problemas que soportaban en plena dictadura.
Denuncian que el gobierno los pone a competir con países que pagan muchos menos impuestos y acceden a créditos blandos para tecnificarse.
El ex dueño de Fiat Argentina, dejó una frase que quedará grabada en los archivos de la TV.
Llamó a los despidos de personal “rotación” y aplaudió la reforma laboral impulsada por el gobierno.
Además, afirmó que en el conurbano bonaerense solo hay “narcotráfico, planes y ladrones”, generando fuerte repudio social y político.