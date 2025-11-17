El hijo de Ariel "El Viejo" Cantero, Dylan, ya había sido atacado hace menos de un mes: fue baleado en pasaje 512 y Caña de Ambar, la misma intersección donde hace pocas semanas también le dispararon en una pierna.
LUNES DE SANGRE Y FUEGO
Rosario: balearon por segunda vez a Dylan Cantero, hijo del fundador del cartel de Los Monos
Además, en simultáneo, atacaron en Rosario a la hermana de Pimpi Camino (ex jefe de la barra brava de Newell´s) y dejaron otros 6 heridos en barrio Triángulo.
Las otras dos personas heridas son las sobrinas Dylan. Una menor de un 1 año y una adolescente de 12.
Ambas quedaron internadas en el hospital Roque Sáenz Peña, fuera de peligro.
La policía constató en el barrio de la embocada 33 vainas servidas, 10 impactos y 21 plomos sobre la cinta asfáltica.
Dylan es uno de los referentes de la nueva generación del clan Cantero. Durante el primer atentado, había recibido un disparo en una pierna y fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
El hijo del “Viejo Cantero” fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita.
¿Y el Plan Bandera para Rosario?
Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba el Plan Paraná para, en teoría, proteger la hidrovía, su programa de protección a la ciudad de Rosario hace agua.
En simultáneo con lo ocurrido con los integrantes del cartel de los monos, Rosa Camino (hermana del histórico jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Camino, asesinado en 2010) recibió un tiro en la pierna.
Su hija sufrió una lesión grave en el abdomen y otro muchacho también fue alcanzado por las balas. Estos dos últimos serían hijos de Rosa y Rubén "El Curu" César.