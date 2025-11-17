Rosario: balearon por segunda vez a Dylan Cantero, hijo del fundador del cartel de Los Monos

Dylan es uno de los referentes de la nueva generación del clan Cantero. Durante el primer atentado, había recibido un disparo en una pierna y fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El hijo del “Viejo Cantero” fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita.

image Rosario: Dylan Cantero internado en grave estado

¿Y el Plan Bandera para Rosario?

Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba el Plan Paraná para, en teoría, proteger la hidrovía, su programa de protección a la ciudad de Rosario hace agua.

En simultáneo con lo ocurrido con los integrantes del cartel de los monos, Rosa Camino (hermana del histórico jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Camino, asesinado en 2010) recibió un tiro en la pierna.

Su hija sufrió una lesión grave en el abdomen y otro muchacho también fue alcanzado por las balas. Estos dos últimos serían hijos de Rosa y Rubén "El Curu" César.