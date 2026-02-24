En la noche del lunes (23/02) Tamara Pettinato volvió al panel de Bendita después de un año y medio de ausencia, marcando un regreso cargado de ironía y referencias al pasado reciente del ciclo. La expanelista reapareció en el programa de El Nueve, ahora conducido por Edith Hermida, tras la salida de Beto Casella de la conducción.
"YO VOY A ESTAR AHÍ"
El regreso de Tamara Pettinato a Bendita: Ironías, risas y cuentas pendientes con Beto Casella
Tamara Pettinato volvió al ciclo luego de su escandalosa salida y se burló del exconductor del programa junto a Edith Hermida mediante bromas socarronas.
Su retorno se produce luego de un período atravesado por tensiones internas y un fuerte escándalo mediático que la tuvo como protagonista. La actual conductora recibió a la panelista con humor, fiel al estilo del programa. “Vio luz y entró. La dejaron entrar, no sé cómo: Tamara Pettinato”, lanzó entre risas, provocando un clima distendido en el estudio. La frase marcó el tono de una bienvenida que combinó complicidad y sarcasmo, reflejando el histórico vínculo entre ambas.
Lejos de esquivar las referencias al cambio de conducción, la hija de Roberto Pettinato respondió con una frase que generó carcajadas en el panel: “Sabía que te ibas a quedar con todo, te amo”. Luego redobló la apuesta con suma ironía: “Yo siempre dije: ‘Edith se va a quedar con todo’. Y yo voy a estar ahí cuando se quede con todo”, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia quien fue el conductor histórico del ciclo televisivo.
Asimismo, en diálogo con el ciclo Puro show, la conductora habló luego de su reincorporación y al respecto de su desempeñó aseguró que estuvo "hermosa". Sobre la posibilidad de que quede fija de lunes a viernes, prefirió evitar dar su opinión: "Yo no sé nada. Yo no corto ni pincho".
El Nueve quiso vengarse de Beto Casella con Tamara Pettinato pero le salió mal
Luego de la salida de Beto Casella de El Nueve, el canal apostó a un giro fuerte en la conducción de Bendita. La señal decidió avanzar sin su figura y rearmar el ciclo con nuevos nombres. Pero una jugada pensada para dar que hablar terminó generando un efecto inesperado en redes.
El nombre que volvió a escena fue el de Tamara Pettinato, teniendo en cuenta que su salida del programa estuvo marcada por la polémica tras la difusión de un video en la Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández. La situación impactó de lleno en su continuidad en el panel y abrió un debate público que todavía resuena.
La versión de su vuelta comenzó a circular en las redes sociales y luego fue confirmada con matices por el periodista Guido Záffora, quien aclaró que se trataría de una participación por única vez. El ciclo, ahora conducido por Edith Hermida, busca consolidar una nueva etapa tras la partida de su histórico conductor, pero el anuncio alcanzó para encender la conversación digital.
No obstante, lejos de celebrarse como una sorpresa positiva, el posible regreso fue duramente cuestionado por los usuarios. En X se multiplicaron las críticas y mensajes de rechazo, dejando en claro que parte del público no olvida la controversia. Así, lo que parecía una movida estratégica del canal terminó desatando una ola de comentarios adversos.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes