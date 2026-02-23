“Vamos hacia otro modelo pero es parte de lo que está pasando también en el resto del mundo: el país entró en un cambio, lo necesitábamos pero no sé si era necesariamente este el cambio, fue lo que nos salió" afirmó Mario Pergolini en el canal de noticias TN.
OPINÓ SOBRE FÙTBOL, TV Y POLÍTICA
Pergolini: "En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más"
“Estamos reconvirtiendo la economía. Es doloroso porque no se trata de la Argentina industrial que habíamos soñado en los 50" dijo Mario Pergolini.
"El tipo que asumió es distinto al que está ahora en la Casa Rosada. Ha aprendido un poco con el ejercicio del poder. Tiene una oportunidad, ojalá que la aproveche”.
Luego, el conductor de TV criticó el tratamiento que se le dio a la Reforma Laboral.
“Fue un papelón que un día se dieran cuenta que el artículo 44 era tan complicado y lo habían pasado por alto”.
¿Vuelve "Otro día Perdido”?
“Fue una de las apuestas de la televisión a la inteligencia artificial. Con este tipo de propuestas hemos logrado que mucha gente vuelva a ver la TV. Es un programa amable, no somos tan picantes” agregó Pergolini.
“Sabíamos que con el formato de late-show y tantos invitados algunos vendrían con vueltos, con viejas facturas. Tratamos de aceptar todo y tomarlo con humor”.
“Este no es un país que tenga 500 estrellas, no podemos tener cada noche a un número 1. Estamos acotados por un montón de razones, por eso recurrimos a veces a un segundo invitado que no sea un tipo tan notorio”.
Boca y la AFA
“Lo del paro del fútbol a Boca y River les viene bien. Los 2 equipos están mal. Es loco que todos se vayan alineando, porque todos acompañan a Chiqui Tapia. Cuando fui dirigente xeneise me reunía con Rodolfo Donofrio muy a menudo. Que durante 3 días no se jueguen partidos tampoco van a matar a nadie”.
“No creo que Juan Román Riquelme sea un buen presidente. Creo que compra mal y que vende peor a los jugadores del club. Pero, las cámaras lo apuntan todo el tiempo, como a Juan Verón, no es un dirigente cualquiera. Creo que la mejor forma de cuidarlo como ídolo es sacarlo del actual puesto que ocupa, por las urnas, luego de terminar su gestión”.
La oposición y Dante Guebel
"Hoy, la oposición está confundida, dispersa. Esperemos que se reconvierta y que aparezca algo nuevo".