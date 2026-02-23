Pergolini: "En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026094725456077278&partner=&hide_thread=false “ARGENTINA ESTÁ CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN DE SU ECONOMÍA”



MARIO PERGOLINI SOBRE LA ECONOMÍA CON MILEI Y LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL @JMilei pic.twitter.com/47fGuAI8SS — Agarra la Pala (@agarra_pala) February 24, 2026

¿Vuelve "Otro día Perdido”?

“Fue una de las apuestas de la televisión a la inteligencia artificial. Con este tipo de propuestas hemos logrado que mucha gente vuelva a ver la TV. Es un programa amable, no somos tan picantes” agregó Pergolini.

“Sabíamos que con el formato de late-show y tantos invitados algunos vendrían con vueltos, con viejas facturas. Tratamos de aceptar todo y tomarlo con humor”.

Ya tengo más de 60, no soy como el de los 30 y 40 años. Me encantó incomodar a mucha gente pero sería muy tonto hacerlo ahora. Cada uno debe hacer a su edad lo que deba o lo que pueda. Lo pensamos desde otro lado porque yo ya no soy aquella persona. Ya tengo más de 60, no soy como el de los 30 y 40 años. Me encantó incomodar a mucha gente pero sería muy tonto hacerlo ahora. Cada uno debe hacer a su edad lo que deba o lo que pueda. Lo pensamos desde otro lado porque yo ya no soy aquella persona.

“Este no es un país que tenga 500 estrellas, no podemos tener cada noche a un número 1. Estamos acotados por un montón de razones, por eso recurrimos a veces a un segundo invitado que no sea un tipo tan notorio”.

Mario Pergolini abrió "Otro día perdido" con un acting filoso: entró al estudio con una copa en la mano como una chicana por el título de Rosario Central y el polémico pasillo de espaldas de Estudiantes.

El Trece pic.twitter.com/ePfPP7iVZl — Diario La Capital (@lacapital) November 25, 2025



El Trece pic.twitter.com/ePfPP7iVZl — Diario La Capital (@lacapital) November 25, 2025

Boca y la AFA

“Lo del paro del fútbol a Boca y River les viene bien. Los 2 equipos están mal. Es loco que todos se vayan alineando, porque todos acompañan a Chiqui Tapia. Cuando fui dirigente xeneise me reunía con Rodolfo Donofrio muy a menudo. Que durante 3 días no se jueguen partidos tampoco van a matar a nadie”.

“No creo que Juan Román Riquelme sea un buen presidente. Creo que compra mal y que vende peor a los jugadores del club. Pero, las cámaras lo apuntan todo el tiempo, como a Juan Verón, no es un dirigente cualquiera. Creo que la mejor forma de cuidarlo como ídolo es sacarlo del actual puesto que ocupa, por las urnas, luego de terminar su gestión”.

Me arrepiento de haber sido ingenuo y vanidoso. Pensé que podía trasladar mi éxito al fútbol, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el resto de las actividades. Es una escuela que no había hecho. Marcelo Tinelli se metió hasta donde pudo, quería ser presidente de la AFA. Yo, en cambio, solamente quería apoyar a Boca sumando ingreso de dineros desde otros lados. Me arrepiento de haber sido ingenuo y vanidoso. Pensé que podía trasladar mi éxito al fútbol, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el resto de las actividades. Es una escuela que no había hecho. Marcelo Tinelli se metió hasta donde pudo, quería ser presidente de la AFA. Yo, en cambio, solamente quería apoyar a Boca sumando ingreso de dineros desde otros lados.

Mario Pergolini sobre el Peronismo

"No entienden para dónde ir. Están confundidos y dispersos"



"No entienden para dónde ir. Están confundidos y dispersos"



Sumate a #LaVes con @JonatanViale

en https://t.co/D9jxoySKd6 pic.twitter.com/WAlRIMCplS — ¿LA VES? (@lavesconviale) February 24, 2026

La oposición y Dante Guebel

"Hoy, la oposición está confundida, dispersa. Esperemos que se reconvierta y que aparezca algo nuevo".

Lo de Dante Guebel es en serio. Si creen que hay una oportunidad, se trata de un outsider al que sigue muchísima gente. No es tan sencillo la cosa. Necesitás al menos 5.000 colaboradores. Dante Guebel es una gran persona, auditable, transparente. Lo de Dante Guebel es en serio. Si creen que hay una oportunidad, se trata de un outsider al que sigue muchísima gente. No es tan sencillo la cosa. Necesitás al menos 5.000 colaboradores. Dante Guebel es una gran persona, auditable, transparente.