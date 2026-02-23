Los clubes cierran filas detrás de AFA y le plantan cara al ARCA y el Gobierno

Desde las oficinas de Viamonte se encargaron de asegurar que no existe tal evasión dado que el pago ya fue realizado.

"La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", dijo en un comunicado.

"El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones", añadió.

El contragolpe a la denuncia se hizo esperar unos días de elaboración y finalmente llegó este lunes, tras una reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol: como medida de fuerza, se suspende el fútbol del fin de semana entre el 5 y el 8 de marzo. Corresponde a la fecha 9 del Torneo Apertura.

"AFA SOMOS TODOS"

Algunas versiones indican que la propuesta de suspensión provino de los mismos clubes. De varios de los 29 clubes que estuvieron presentes en la reunión de Comité Ejecutivo -la única ausencia, Estudiantes-. "¿Qué hacemos", se preguntaron.

Expedirse solo en un comunicado, pensaron, sería insuficiente. La apuesta fue al fleje. Al límite. Un torniquete a la herida que sangra: suspender el fútbol. Una muestra de lealtad a Chiqui Tapia: tomar partido por él y ponerse de cara al ARCA. "Hoy es Tapia, Toviggino, Malaspina: mañana puede ser alguno de nosotros", hipotetizaron.

Si la estrategia del Gobierno nacional fue desde un primer momento romper la unidad entre los clubes, volvió ahora a sufrir un revés: AFA logró adhesión total, tanto de la Primera División como del Ascenso.

"AFA SOMOS TODOS", tuiteó Tapia en su cuenta personal de X. Así, en mayúsculas. Como una afrenta. Como una estocada. Como una amenaza. El mensaje -cuyo destinatario implícito es el Gobierno nacional-, pone todo el capital sobre la mesa. Chiqui Tapia tiene la potestad de voltear el patrimonio cultural más importante que tiene la Argentina: su fútbol.

Captura de pantalla (343) Tapia, vía X

El primero en salir a defender públicamente -además de las declaraciones de Fabián Berlangas, mandatario de Vélez-, fue Atlético Tucumán con un comunicado. Lo siguió, a los pocos minutos, Central Córdoba -equipo de Toviggino-.

La Liga Profesional también lanzó el suyo: "Los dirigentes de los clubes de la #LigaProfesional de Fútbol de la @afa convocaron a un paro de actividades desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la fecha 9 del #TorneoApertura tal como estaba programada. Asimismo, las restantes categorías de nuestro fútbol se plegarán a la medida de fuerza implementada en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".

