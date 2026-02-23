El fútbol quedó suspendido. No ahora, no para la próxima fecha, pero sí para la que se jugará del 5 al 8 de marzo. Según determinó el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, conformado por todos los clubes de Primera, no habrá fútbol durante esos días en rechazo a la denuncia de ARCA contra AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
LEALTAD
Los clubes cierran filas detrás de AFA y le plantan cara al ARCA y el Gobierno
AFA "logró" unanimidad de los clubes de todas las divisiones del fútbol argentino tras la denuncia de ARCA.
AFA juega sus cartas contra el Gobierno
El pensamiento tras bambalinas lo hizo público Fabián Berlanga, presidente de Vélez. "Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y ya los socios dejaron en claro su postura", dijo el mandatario.
La postura de AFA está clara: no tienen dudas de que se trata de una embestida del Gobierno nacional. La lucha que libra desde fines de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, ha tenido momentos de tregua; pero cuando el cuartel se retira, la escalada se sucede a un ritmo vertiginoso. Eso confirma, una vez más, que en el oficialismo nacional están decididos a disputarle el poder a la casa madre del fútbol argentino.
ARCA denunció a la AFA por una supuesta evasión tributaria. Según consta en la denuncia, las contribuciones de IVA, de Impuesto a las Ganancias y de la seguridad social fueron retenidas por Tapia y por Toviggino -presidente y tesorero-, de forma ilícita. El número de lo que se evadió al fisco, señala, asciende a los $19.353.546.843,85.
Ni Tapia ni Toviggino pueden salir del país, además de haber sido citados a indagatoria. Ellos, Cristian Malaspina, mandatario de Argentinos Juniors y secretario general de AFA, y su predecesor y ex presidente de Racing, Víctor Blanco. También Gustavo Lorenzo, integrante de la comisión directiva.
Desde las oficinas de Viamonte se encargaron de asegurar que no existe tal evasión dado que el pago ya fue realizado.
"La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", dijo en un comunicado.
"El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones", añadió.
El contragolpe a la denuncia se hizo esperar unos días de elaboración y finalmente llegó este lunes, tras una reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol: como medida de fuerza, se suspende el fútbol del fin de semana entre el 5 y el 8 de marzo. Corresponde a la fecha 9 del Torneo Apertura.
"AFA SOMOS TODOS"
Algunas versiones indican que la propuesta de suspensión provino de los mismos clubes. De varios de los 29 clubes que estuvieron presentes en la reunión de Comité Ejecutivo -la única ausencia, Estudiantes-. "¿Qué hacemos", se preguntaron.
Expedirse solo en un comunicado, pensaron, sería insuficiente. La apuesta fue al fleje. Al límite. Un torniquete a la herida que sangra: suspender el fútbol. Una muestra de lealtad a Chiqui Tapia: tomar partido por él y ponerse de cara al ARCA. "Hoy es Tapia, Toviggino, Malaspina: mañana puede ser alguno de nosotros", hipotetizaron.
Si la estrategia del Gobierno nacional fue desde un primer momento romper la unidad entre los clubes, volvió ahora a sufrir un revés: AFA logró adhesión total, tanto de la Primera División como del Ascenso.
"AFA SOMOS TODOS", tuiteó Tapia en su cuenta personal de X. Así, en mayúsculas. Como una afrenta. Como una estocada. Como una amenaza. El mensaje -cuyo destinatario implícito es el Gobierno nacional-, pone todo el capital sobre la mesa. Chiqui Tapia tiene la potestad de voltear el patrimonio cultural más importante que tiene la Argentina: su fútbol.
El primero en salir a defender públicamente -además de las declaraciones de Fabián Berlangas, mandatario de Vélez-, fue Atlético Tucumán con un comunicado. Lo siguió, a los pocos minutos, Central Córdoba -equipo de Toviggino-.
La Liga Profesional también lanzó el suyo: "Los dirigentes de los clubes de la #LigaProfesional de Fútbol de la @afa convocaron a un paro de actividades desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la fecha 9 del #TorneoApertura tal como estaba programada. Asimismo, las restantes categorías de nuestro fútbol se plegarán a la medida de fuerza implementada en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".