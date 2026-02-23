Jorge Brito: "Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada"

Desde Mendoza, Brito vinculó la expansión del crédito y la estabilidad fiscal con mayor inversión privada, especialmente en sectores estratégicos como energía y minería. El empresario subrayó que facilitar préstamos en dólares podría canalizar los recursos que argentinos mantienen fuera del sistema financiero y alentar nuevos proyectos productivos.

En el mismo sentido, el economista Roberto Cachanosky tambien alertó sobre la caída en la actividad. Sostuvo en una entrevista con Paulo Vilouta que el estancamiento de la actividad económica, junto con la persistencia de presiones inflacionarias, refleja un escenario en el que no se ha logrado un crecimiento sólido ni una reducción sustentable de precios.

Este concepto coincide con la discusión técnica alrededor de la llamada estanflación —la coexistencia de alto nivel de inflación y caída de la actividad— que analistas de la City empezaron a barajar tras observar datos sectoriales que muestran caída o estancamiento de la actividad, pese a avances nominales en los índices de precios.

Cavallo advirtió que así Argentina no podrá crecer

En paralelo, el exministro de Economía Domingo Cavallo, figura clave de las políticas económicas de los años 90, lanzó un mensaje contundente el viernes en TN, tras un año de silencio mediático. Si bien reconoció el avance en la baja de la inflación como logro inicial, advirtió que sin ajustes estructurales en el régimen monetario y la liberalización de los controles de cambio, la Argentina no podrá sostener un crecimiento vigoroso en 2026.

Cavallo enfatizó la necesidad de liberar el mercado cambiario y avanzar hacia un régimen más abierto, con menos intervención del Banco Central y menor riesgo país para atraer inversiones. El exministro explicó que los controles cambiarios y las limitaciones sobre el crédito mantienen las tasas en niveles elevados, lo que es una piedra en el camino para la recuperación de la actividad económica. Dijo:

Mientras el Gobierno presume logros importantes en la baja inflacionaria con respecto a 2023, sectores productivos y analistas alertan sobre el debilitamiento de la actividad y la falta de tracción en la generación de empleo y en las inversiones internas.

Las discusiones sobre crédito, convertibilidad del peso y apertura cambiaria reflejan que el debate económico argentino continúa orientado por tensiones entre estabilidad de precios y crecimiento real.

