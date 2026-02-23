La AFA decidió suspender el fútbol temporalmente. Tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, en donde estuvo presente la representación de todos los clubes de Primera División, se definió parar la pelota en respuesta a la denuncia de ARCA contra Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la institución.
EL FÚTBOL, REHÉN
La amenaza de Chiqui Tapia por la denuncia contra AFA revela todo su poder
Tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, que determinó la suspensión del fútbol, Chiqui Tapia -presidente de AFA- envió un mensaje.
Qué dice la denuncia en la Justicia contra Chiqui Tapia, Toviggino y la AFA
La Justicia citó a indagatoria al Chiqui Tapia y a Toviggino -tesorero de AFA- por presunta evasión tributaria, según una denuncia que presentó el ARCA.
La denuncia sostiene que tanto Chiqui Tapia como Pablo Toviggino se quedaron con retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias y retenciones de contribuciones a la seguridad social, que en total suman unos $19.353.546.843,85 y que habrían ocultado de forma ilícita.
Tras ser informado de la denuncia, la dirigencia de AFA se tomó unos días para entender cómo rodear a su adversario, que consideran, sin ninguna duda, es el Gobierno nacional. "Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y ya los socios dejaron en claro su postura", declaró Fabián Berlanga, presidente de Vélez y el dirigente que habló públicamente con la prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.
Decisión final: fútbol suspendido en todas las categorías del país
Este lunes, todos los representantes de los clubes de esa reunión acordaron suspender el fútbol en todas las categorías del país para la fecha que se jugará entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. Para la Primera División se trata de la fecha 9.
"La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", argumentó AFA en un comunicado.
El único que habló con la prensa fue Berlanga, mandatario de Vélez -que el domingo venció 1-0 a un River que espera una decisión de Gallardo sobre su continuidad-.
Chiqui Tapia: "AFA somos todos"
Chiqui Tapia no dio declaraciones públicas, pero sí publicó un fuerte tuit en su cuenta personal de X, que sin lugar a dudas podría interpretarse como una suerte de amenaza o una estocada de parte del presidente.
"Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @LigaAFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino. AFA SOMOS TODOS", tuiteó el hombre de Barracas Central.
El cierre del mensaje es contundente y encierra conceptualmente el poder que tiene el mandatario. "AFA SOMOS TODOS", enarbola. Y con mayúsculas; léase: vehementemente.
Frente al careo del ARCA, Tapia echa mano de su activo más importante: el apoyo de todos, absolutamente todos -a excepción de Estudiantes de La Plata-, los clubes del fútbol argentino.
La construcción de ese apoyo, después, puede discutirse cómo se construye. Pero lo tiene. Temor, sometimiento, liviandad, confianza; sea lo que sea, el presidente de AFA tiene todo el respaldo de los representantes de los clubes y es allí desde donde edifica su poder.
El mensaje -cuyo destinatario implícito es el Gobierno nacional-, pone todo el capital sobre la mesa. Chiqui Tapia tiene la potestad de voltear el patrimonio cultural más importante que tiene la Argentina: su fútbol.