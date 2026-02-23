La amenaza de Chiqui Tapia por la denuncia contra AFA revela todo su poder

Liga Profesional AFA La Liga Profesional de Fútbol tomó una decisión ante la denuncia contra la cúpula de AFA

"La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", argumentó AFA en un comunicado.

El único que habló con la prensa fue Berlanga, mandatario de Vélez -que el domingo venció 1-0 a un River que espera una decisión de Gallardo sobre su continuidad-.

Chiqui Tapia: "AFA somos todos"

Chiqui Tapia no dio declaraciones públicas, pero sí publicó un fuerte tuit en su cuenta personal de X, que sin lugar a dudas podría interpretarse como una suerte de amenaza o una estocada de parte del presidente.

"Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @LigaAFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino. AFA SOMOS TODOS", tuiteó el hombre de Barracas Central.

Captura de pantalla (343) Tapia, vía X

El cierre del mensaje es contundente y encierra conceptualmente el poder que tiene el mandatario. "AFA SOMOS TODOS", enarbola. Y con mayúsculas; léase: vehementemente.

Frente al careo del ARCA, Tapia echa mano de su activo más importante: el apoyo de todos, absolutamente todos -a excepción de Estudiantes de La Plata-, los clubes del fútbol argentino.

La construcción de ese apoyo, después, puede discutirse cómo se construye. Pero lo tiene. Temor, sometimiento, liviandad, confianza; sea lo que sea, el presidente de AFA tiene todo el respaldo de los representantes de los clubes y es allí desde donde edifica su poder.

El mensaje -cuyo destinatario implícito es el Gobierno nacional-, pone todo el capital sobre la mesa. Chiqui Tapia tiene la potestad de voltear el patrimonio cultural más importante que tiene la Argentina: su fútbol.

