Inédito: Los clubes paran en defensa de AFA y no habrá partidos por 4 días

AFA contraataca: la ARCA quiere investigar, entonces no hay fútbol para nadie

Frente a ese panorama, cuyos entretelones también esconden la larga lucha del Gobierno nacional con la AFA desde la asunción de Javier Milei, a fines de 2023, la AFA convocó a una reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para tomar medidas.

En lo que consideran un claro y tendencioso ataque, la casa madre del fútbol nacional decidió suspender el fútbol. Según advirtió en un comunicado, del próximo jueves 5 al domingo 8 de marzo, la fecha para todas las categorías del fútbol argentino queda suspendida "en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino".

Desde AFA aclararon que no existe ninguna "deuda exigible por las obligaciones fiscales" que señaló la querella de la oficina recaudatoria.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, fue el único dirigente que dialogó con la prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo. "Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y ya los socios dejaron en claro su postura", aseguró el mandatario.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez

"Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Es injusto lo que está pasando. Quedó demostrado que no tienen nada. Está todo al día", añadió.

El comunicado oficial de AFA contra la denuncia de ARCA

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

Liga Profesional AFA El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidió suspender la fecha

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino".

