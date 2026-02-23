Riquelme y su decisión bomba con Claudio Úbeda que sacude Boca Juniors

Si bien el torneo recién comienza (apenas se disputaron seis jornadas), restan diez fechas, lo que no parece demasiado si el nivel continúa siendo similar.

Por lo pronto, el próximo compromiso del club de la Ribera será este martes 24 de febrero por la Copa Argentina, cuando enfrente a Gimnasia de Chivilcoy.

Todo el fútbol argentino mira con atención a River Plate y Boca Juniors por su bajo rendimiento dentro del campo de juego.

El domingo 22 de febrero se puso en duda la continuidad de Marcelo Gallardo en el Millonario y, desde hace algunos días, también se habla de la posibilidad de que Claudio Úbeda deje su cargo en el Xeneize.

Por lo pronto, el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo tiene contrato vigente hasta junio de 2026.

Algunos incluso se animaron a mencionar nombres como Néstor Lorenzo, Rubén Darío Insúa o Kily González como posibles reemplazantes, aunque por ahora no hay avances significativos.

En este contexto, el periodista Federico Cristofanelli, de Infobae y AZZ, reveló una serie de puntos a tener en cuenta:

La dirigencia no piensa remover al entrenador de su cargo.

Consideran que no hay ningún equipo que esté brillando en la Primera División: todos atraviesan procesos de formación y ninguno está plenamente consolidado.

El buen arranque en el campeonato había generado otra percepción en el cuerpo técnico, pero los últimos dos resultados modificaron la mirada de los hinchas, no la de los dirigentes.

Salvo una situación extraordinaria, Claudio Úbeda continuará en el cargo hasta junio como entrenador de Boca Juniors.

Sin dudas, el Xeneize deberá mejorar considerablemente en lo futbolístico. Sin embargo, según esta información, todo indica que “Sifón” seguirá al frente del equipo, al menos hasta el final de su contrato.

