NASA en alerta: Nueva falla en cohete amenaza el viaje a la Luna

La NASA se había enfrentado a una falla anterior, la filtración de combustible, la cual ya había sido solucionada.
Nueva avería en el cohete de Artemis 2
La NASA anunció que hará retroceder su cohete y la nave espacial de Artemis II para reparaciones.
El cohete de La NASA regresará desde su plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida, a su hangar, el Edificio de Ensamblaje de Vehículos.
La NASA se enfrenta a un problema con el flujo de helio.
Ya el administrador de la NASA, Jared Issacman, lo había avisado el sábado 21/02 en una publicación en X (anteriormente Twitter)
"Tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS, los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II al VAB en @NASAKennedy", indicó.
La reversión fue confirmada un día después.
El domingo 22 de febrero, la NASA informó: "Si el clima lo permite, la NASA lanzará el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión para Artemis II desde la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, tan pronto como el martes 24 de febrero".
"Es necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo" agregó.
¿Qué pasó con el cohete de la NASA?
Fue durante la noche del 21 de febrero cuando la NASA detectó la avería.
Según un comunicado de la agencia espacial, observaron la interrupción del flujo de helio a la etapa de propulsión criogénica provisional del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).
De acuerdo con lo que explicó la NASA: "La etapa superior utiliza helio para mantener las condiciones ambientales adecuadas para el motor de la etapa y presurizar los tanques de propelente de hidrógeno líquido y oxígeno líquido".
"Los sistemas funcionaron durante los ensayos generales de Artemis II de la NASA, pero los equipos no pudieron suministrar helio correctamente durante las operaciones normales y las reconfiguraciones posteriores al ensayo general, que concluyó el 19 de febrero".
"Los operadores están utilizando un método de respaldo para mantener las condiciones ambientales adecuadas para los motores de la etapa superior y el cohete, que se mantiene en una configuración segura".
Aún no se sabe la causa del problema.
¿Qué pasará con el viaje a la Luna?
En ese contexto, hay suspenso por lo que podría pasar con el histórico viaje a la Luna, ya que probablemente podría retrasarse.
Según la NASA, una reversión del cohete significaría que el lanzamiento de Artemis II no se haría en la ventana de lanzamiento de marzo.
El administrador de la NASA también lo sugirió en la misma publicación en X donde informó el problema del cohete.
"Esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo. @NASA seguirá proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles", escribió.
De esta forma, es posible, que la NASA use la ventana de lanzamiento de abril.
"El trabajo rápido para comenzar los preparativos para hacer regresar el cohete y la nave espacial al VAB potencialmente preserva la ventana de lanzamiento de abril", detalló la agencia espacial.
Vale recordar que el lanzamiento de la misión Artemis 2 ya se ha retrasado en otras oportunidades. Ahora el viaje a la Luna queda bajo expectativa.
